Киев увеличивает помощь защитникам — Кличко Сегодня 18:10 — Личные финансы

Киев увеличивает помощь защитникам — Кличко

На поддержку военных в 2024 году столица выделила из бюджета уже более 9 млрд грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«На следующей сессии еще имеем возможность направить в этом году 740 млн грн. То есть в общем будет почти 10 млрд (в прошлом году было 7,5 млрд грн). Это и деньги на закупку подразделениями необходимого снаряжения — дронов, систем РЭБ, авто и другое. И средства, в частности, на выплаты военным и их семьям, жилье, оборудование инженерных сооружений, реабилитацию», — заявил Кличко.

По его словам, программа «Защитник Киева» — только одна из программ, по которым столица помогает военным. Финансируется она из двух направлений. Остаток средств с предыдущего года, то есть не использованные в прошлом году. И второе — перевыполнение бюджета.

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«Эти цифры будем иметь в начале и в течение года. Из них и направляются средства на эту программу. Также помощь военным и их семьям финансируется из программ социальной поддержки, жилищного обеспечения, медицинских и других», — добавил глава города.

Что касается программы «Защитник Киева», то на 2025 год предварительно в ней будет предусмотрено 2,8 млрд грн. Наполнена средствами она будет в течение первого квартала 2025-го. На 2024 год в этой программе предварительно было предусмотрено почти втрое меньше.

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