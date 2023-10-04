Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн — Finance.ua
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Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн

Казна и Политика
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Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
3 октября столичная мэрия увеличила бюджет городской программы «Защитник Киева» более чем на 1,2 млрд грн. Эти деньги будут потрачены на оснащение и оборудование силовых структур и оборонных подразделений.
Об этом информирует киевский городской голова Виталий Кличко.
«Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы „Защитник Киева“ на 1 миллиард 260 миллионов. Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны», — написал Кличко.
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Уточняется, что полученные средства будут использованы на покупку машин, дронов, оптических приборов, приборов ночного видения, ремонт и обновление техники и другое необходимое.
Мэр Киева добавил, что это — субвенция и деньги поступают военным формированиям.
Также Кличко заявил, что Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 млрд грн на регулирование тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте.
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«Цена поездки 8 гривен давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, мы должны обеспечить им такую ​​возможность», — отметил городской голова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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