Бюджетный комитет Рады одобрил увеличение расходов на оборону на 300 миллиардов — Finance.ua

Бюджетный комитет Рады одобрил увеличение расходов на оборону на 300 миллиардов Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Бюджетный комитет Рады одобрил увеличение расходов на оборону на 300 миллиардов

Комитет по бюджету одобрил ко второму чтению законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2023 год, который предусматривает увеличение расходов на нужды обороны.

Об этом сообщила председатель Комитета, народный депутат от фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности:

на 195,7 млрд грн возрастут расходы по ВСУ;

39,7 млрд грн — Национальной гвардии;

20,4 млрд грн — Государственной пограничной службы;

19 млрд грн — Национальной полиции;

13,2 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ;

4,4 млрд грн — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов;

4,2 млрд грн — СБУ;

2,5 млрд грн — ГУР МО;

2,1 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны.

Также на 570,2 млн грн будут увеличены расходы на Госспецсвязи, 500,7 млн ​​грн — Службу внешней разведки, 230,5 млн грн — на Управление госохраны и на 151 млн — на вознаграждения курсантам системы МВД.

Кроме того, предлагается увеличить расходы:

на пособие на проживание внутренне перемещенным лицам (на 16,5 млрд грн);

на «быстрое восстановление» (грант Европейского Союза на 5,97 млрд грн).

Также на 1,2 млрд грн увеличат расходы для МИД на содержание дипломатических учреждений Украины в странах Африки и Аравийского полуострова, а также сопровождение Украины по делам против россии в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву.

Еще 552,8 млн грн предусмотрено на издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

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В то же время, планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).

Ко второму чтению члены Бюджетного комитета Рады учли поправки к законопроекту, предусматривающие увеличение расходов для обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ) на 220 млн грн, а не на 315,4 млн грн, как предлагалось ранее. Высвободившиеся 95,2 млн грн предлагается направить на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и отдельные другие программы, по которым есть неотложные потребности до конца бюджетного периода.

Кроме того, Комитет предусмотрел расходы на формирование уставного капитала государственного предприятия «Агентство закупок в сфере обороны» в сумме 27 млн ​​грн, скорректировав на эту сумму расходы Минобороны.

Комитет также предлагает сохранить на конец 2023 года на счетах местных бюджетов остатки средств из субвенции, предоставленной из кредита Европейского инвестиционного банка на проекты по восстановлению.

Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект № 10 038 о внесении изменений в государственный бюджет на 2023 год.

Документ предусматривает увеличение расходов и предоставление кредитов государственного бюджета на 328,51 млрд грн за счет увеличения доходов на 26,06 млрд грн, сокращения расходов на 11,43 млрд грн и увеличения заимствований сразу на 290,66 млрд грн. Из общей суммы дополнительных расходов почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны.

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Фінансовий клуб По материалам:

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