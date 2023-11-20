Киев стал лидером по налогам от туристической отрасли — Finance.ua

Киев стал лидером по налогам от туристической отрасли Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Киев стал лидером по налогам от туристической отрасли, altarealty.com

За январь-сентябрь 2023 года рост уплаченных налогов от туристической отрасли произошел в столице и еще 17 регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства по развитию туризма.

«Рост налогов за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году отмечен в столице и в 17 регионах Украины. Правда, по сравнению с довоенным 2021 годом рост только в 9 областях страны», — сказано в сообщении.

Инфографика: ДАРТ

От столицы в бюджет за три квартала текущего года поступило 354 млн 88 тыс. грн против 318 млн 579 тыс. грн в 2022 году. В довоенном 2021 году сумма налоговых поступлений от Киева была больше — 559 млн 200 тыс. грн.

Наибольший прирост зафиксирован в Киевской области, за первые 9 месяцев текущего года уплатившей в бюджет 172 млн 787 тыс. грн против 120 млн 30 тыс. грн за аналогичный период 2022 года. За три квартала 2021 года от Киевщины в казну государства поступило 88 млн 900 тыс. грн.

Львовщина также второй год лидирует по поступлениям в бюджет. За первые девять месяцев текущего года от области поступило 248 млн 393 тыс. грн, против 197 млн ​​351 тыс грн за аналогичный период в прошлом году. В 2021 году Львовский регион за этот же период уплатил в казну государства 151 млн грн.

В лидерах по росту налогов и Буковина — 21 млн 422 тыс. грн. В прошлом году за первые 9 месяцев представителями туротрасли в этом регионе уплачено 14 млн 708 тыс. грн, что на 2 млн 127 тыс. грн больше чем в 2021 году.

В этом году выросли налоговые поступления от туристической отрасли и в Закарпатье — 62 млн 784 тыс. грн против 51 млн 730 тыс. грн в 2022 году. Для сравнения, в 2021 году сумма поступлений составила 42 млн 168 тыс. грн.

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Снижение налоговых поступлений от туротрасли зафиксировано в семи регионах Украины. Больше всего — в четырех областях, находящихся в зоне активных боевых действий. Так, в Херсонской области спад составил 87%, в Луганской области 82%, в Донецкой области 65%, в Запорожье 54%.

Несмотря на то, что Харьковщина постоянно находится под обстрелами, спад налоговых поступлений от туротрасли за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года незначительный — 25 млн 884 тыс. грн против 31 млн 263 тыс. грн. В довоенном 2021 году регион уплатил в казну государства более 73 млн 361 тыс. грн налогов от субъектов туристической деятельности.

С начала 2023 года Черниговская область уплатила в бюджет туристического налога почти на четверть меньше: 7 млн ​​71 тыс. грн, чем за тот же период 2022 года: 9 млн 220 тыс. грн. В 2021 году от региона в бюджет поступило 13 млн 161 тыс. грн.

Более чем на четверть снизилась сумма налогов от субъектов туристической деятельности за первые девять месяцев 2023 года в Ивано-Франковской области по сравнению с тем же периодом в прошлом году — 99 млн 97 тыс. против 136 млн 560 тыс. грн. В 2021 году регион уплатил в казну государства 103 млн 900 тыс. грн налогов.

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