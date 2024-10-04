Киев переплатил 160 млн гривен за доставку подаренных Варшавой вагонов метро — Госаудитслужба — Finance.ua
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Киев переплатил 160 млн гривен за доставку подаренных Варшавой вагонов метро — Госаудитслужба

Казна и Политика
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Киев переплатил 160 млн гривен за доставку подаренных Варшавой вагонов метро — Госаудитслужба
Киев переплатил 160 млн гривен за доставку подаренных Варшавой вагонов метро — Госаудитслужба
Государственная аудиторская служба заявила, что «Киевский метрополитен» переплатил 160 миллионов гривен на транспортировку 60 вагонов, подаренных Варшавой.
Об этом говорится на сайте Госаудитслужбы.
«Неоправданная переплата коммунальным предприятием „Киевский метрополитен“ за услугу транспортировки вагонов, полученных в дар от европейских партнеров, составила около 160 млн грн — при реальной рыночной стоимости такой перевозки в 30 млн грн», — говорится в сообщении.
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Выяснилось, что среднерыночная стоимость транспортно-экспедиторских услуг по организации международной перевозки одного вагона метро из Варшавы в Киев составляет 0,5 млн грн. «Киевский метрополитен» за каждый доставленный вагон заплатил 3,15 млн грн.
За транспортировку всех 60 вагонов, прибывших из Польши, согласно данным бухгалтерского учета, была произведена полная оплата на общую сумму 189,34 млн грн. В то время как — по результатам исследований открытых источников информации (в том числе веб-сайтов ряда операторов рынка перевозок) — расчетная стоимость предоставления таких услуг могла составлять лишь около 30 млн грн.
То есть из столичного бюджета было израсходовано в 6,3 раза больше средств, чем требовала ситуация.
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Следует добавить, что предприятие-победитель, доставившее вагоны в Киев, очевидно дебютировало в сфере транспортно-экспедиторских услуг. Выяснилось, что на протяжении 2022−2023 годов оно больше никому из участников рынка не предоставляло указанных услуг. Перевозка вагонов из Польши в Киев по договорам с Киевским метрополитеном — его единственный опыт в этом направлении.
Впрочем, провести встречную сверку аудиторам не удалось — их не допустили на предприятие. Поэтому Госаудитслужба направила в Национальную полицию соответствующее письмо о содействии.
По материалам:
Finance.ua
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