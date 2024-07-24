Европейский банк выделит еще 200 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева — Finance.ua
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Европейский банк выделит еще 200 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева

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Европейский инвестиционный банк выделит еще 200 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева.
Об этом говорится в письме ЕИБ в адрес украинского правительства, сообщает «Экономическая правда».
Ранее ЕИБ выделял 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева. Теперь он увеличит финансирование до 300 млн евро.
С просьбой увеличить сумму займа в ЕИБ обратилась КГГА. Денежные средства используют до 2029 года на приобретение и обновление троллейбусов и вагонов метрополитена.
Начальное рамочное соглашение в размере 100 млн евро ЕИБ открыл в декабре 2021 года. Первый тендер на покупку троллейбусов общей стоимостью 50 млн евро не состоялся. На остальные 50 млн евро из первоначальной кредитной линии приобретут вагоны метро, ​​в которых, как отмечается в письме ЕИБ, «срочно нуждается Киев».
«При нынешних обстоятельствах КП „Киевский метрополитен“ больше не имеет доступа к запасным частям, необходимым для регулярного технического обслуживания вагонов метро, ​​80% из которых произведены в россии, причем более 60% из них устарели», — говорится в письме.
Дополнительную сумму займа в размере 200 млн евро планируется использовать на полноценную модернизацию или замену вагонов метро.
Общая стоимость проекта «Киевский городской электротранспорт» увеличится с 217 млн ​​евро до 417 млн ​​евро, из которых 300 млн евро — средства ЕИБ, 100 млн евро — Европейского банка реконструкции и развития, 17 млн ​​евро — собственные средства Киева.
По материалам:
Економічна Правда
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