Европейский банк выделит еще 200 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева — Finance.ua

Европейский банк выделит еще 200 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева Сегодня 13:33

Европейский инвестиционный банк выделит еще 200 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева.

Об этом говорится в письме ЕИБ в адрес украинского правительства, сообщает «Экономическая правда».

Ранее ЕИБ выделял 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева. Теперь он увеличит финансирование до 300 млн евро.

С просьбой увеличить сумму займа в ЕИБ обратилась КГГА. Денежные средства используют до 2029 года на приобретение и обновление троллейбусов и вагонов метрополитена.

Начальное рамочное соглашение в размере 100 млн евро ЕИБ открыл в декабре 2021 года. Первый тендер на покупку троллейбусов общей стоимостью 50 млн евро не состоялся. На остальные 50 млн евро из первоначальной кредитной линии приобретут вагоны метро, ​​в которых, как отмечается в письме ЕИБ, «срочно нуждается Киев».

«При нынешних обстоятельствах КП „Киевский метрополитен“ больше не имеет доступа к запасным частям, необходимым для регулярного технического обслуживания вагонов метро, ​​80% из которых произведены в россии, причем более 60% из них устарели», — говорится в письме.

Дополнительную сумму займа в размере 200 млн евро планируется использовать на полноценную модернизацию или замену вагонов метро.

Общая стоимость проекта «Киевский городской электротранспорт» увеличится с 217 млн ​​евро до 417 млн ​​евро, из которых 300 млн евро — средства ЕИБ, 100 млн евро — Европейского банка реконструкции и развития, 17 млн ​​евро — собственные средства Киева.

Економічна Правда По материалам:

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