Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 50 млн евро для замены вагонов метро — Finance.ua
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Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 50 млн евро для замены вагонов метро

Казна и Политика
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Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 50 млн евро для замены вагонов метро
Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 50 млн евро для замены вагонов метро
Европейский инвестиционный банк и власти Киева подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро вместо российских.
Об этом сообщается на официальном портале Киева.
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«Европейский инвестиционный банк и Киев подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Эта инициатива направлена ​​на модернизацию киевского метрополитена и обеспечение надежности транспорта для жителей мегаполиса. Соглашение было подписано сегодня, 24 сентября, в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге во время визита делегации Киевской городской государственной администрации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до войны около 80% подвижного состава киевского метрополитена было российского производства, поэтому прекращение этой зависимости — неотложная стратегическая задача. Сейчас более 60% парка уже превысило свой срок эксплуатации, и новое финансирование позволит заменить устаревшие вагоны современными.
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Также отмечается, что кредит в 50 млн евро является первой частью кредита на общую сумму 200 млн евро, предоставленного банком. Остальные суммы будут предоставлены после завершения технико-экономического обоснования.
Общее финансирование позволит обновить или заменить 120−160 вагонов метро.
По материалам:
УНН
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