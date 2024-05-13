Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 млн евро на поддержку украинского бизнеса — Finance.ua

Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 млн евро на поддержку украинского бизнеса
Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 миллионов евро на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, принято решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка.
Читайте также
Эти средства будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования.
«Ценим поддержку наших европейских партнеров во всех сферах. Бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов. Это более половины всех средств, которые предоставили Украине международные партнеры. Одновременно ЕС помогает нам восстанавливать собственную экономику», — отметил премьер-министр.
Добавим, что в 2024 году Украина получит 560 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.
Премьер сообщил, что средства будут направлены на проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат экономическое восстановление и бизнес Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью