Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 млн евро на поддержку украинского бизнеса — Finance.ua

Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 млн евро на поддержку украинского бизнеса Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 млн евро на поддержку украинского бизнеса

Европейский инвестиционный банк предоставит до 30 миллионов евро на поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, принято решение, которое позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

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Эти средства будут направлены на поддержку украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения условий льготного кредитования.

«Ценим поддержку наших европейских партнеров во всех сферах. Бюджетная поддержка ЕС с начала этого года составила уже 6,5 млрд долларов. Это более половины всех средств, которые предоставили Украине международные партнеры. Одновременно ЕС помогает нам восстанавливать собственную экономику», — отметил премьер-министр.

Добавим, что в 2024 году Украина получит 560 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.

Премьер сообщил, что средства будут направлены на проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат экономическое восстановление и бизнес Украины.

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