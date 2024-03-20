ЕИБ рассматривает возможность выделения «Укргидроэнерго» кредита в €100 млн — Finance.ua

ЕИБ рассматривает возможность выделения «Укргидроэнерго» кредита в €100 млн Сегодня 15:26 — Кредит&Депозит

Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения кредита в размере примерно 100 млн евро на поддержку гидроэнергетики Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

«19 марта в ходе встречи с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино был подписан меморандум между банком и „Укргидроэнерго“. Гидроэнергетика Украины из-за действий российских террористов потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей. Благодаря усилиям правительства и партнеров, более 1,5 тыс. МВт уже восстановлено. Восстановление продолжается и ускорится», — написал он.

При этом энергогенерирующая компания «Укргидроэнерго» сообщила, что в меморандуме определены намерения компании и банка в содействии реализации проекта «Восстановление оборудования для повышения эксплуатационной устойчивости и надежности гидроэлектростанций».

«Проект направлен на оказание поддержки ликвидности и стабильности работы „Укргидроэнерго“. В настоящее время рассматривается возможность выделения кредита в размере примерно 100 млн евро, который сейчас на рассмотрении в ЕИБ. Стороны будут сотрудничать в сфере технического переоснащения трех гидроэлектростанций путем замены гидротехнического и гидросилового оборудования на Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС», — говорится в сообщении.

ЕБРР и Италия предоставит «Укргидроэнерго» кредиты на 200 млн евро на восстановление гидроэлектростанций.

Українські Новини По материалам:

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