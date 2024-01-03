С начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд — Finance.ua
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С начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд

Казна и Политика
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С начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд
С начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд
С начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд. Средства расходуют, прежде всего, на экстренный ремонт разрушенной инфраструктуры.
Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он отметил, что возглавляемое им министерство совместно с ЕИБ реализует проекты по восстановлению социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
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«Для первоочередного преодоления последствий боевых действий в конце прошлого года часть кредитных средств ЕИБ была перенаправлена ​​на поддержку финансирования первоочередных расходов Государственного бюджета Украины. Их направили на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, восстановление и модернизацию пострадавших в результате боевых действий объектов инфраструктуры», — написал Кубраков.
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По его словам, за 2023 год ведомство существенно расширило сотрудничество с Банком и надеется в 2024 году масштабировать совместные проекты, в частности, с Укрзализныцей и Укрпочтой. Они направлены на модернизацию украинской железной дороги и логистической почтовой инфраструктуры соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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