Киев хочет от правительства более 2 миллиардов гривен компенсации за достройку объектов «Укрбуда» — Finance.ua

Киев хочет от правительства более 2 миллиардов гривен компенсации за достройку объектов «Укрбуда» Сегодня 19:35 — Казна и Политика

Киев хочет от правительства более 2 миллиардов гривен компенсации за достройку объектов «Укрбуда»

Киевский городской совет намерен на ближайшем пленарном заседании обратиться к Кабинету Министров за компенсацией холдинговой компании «Киевгорстрой» запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов строительства государственной корпорации «Укрбуд».

Как сообщают в столичной мэрии, проект соответствующего обращения разработан для стабилизации финансового положения КГС. Он уже поддержан комиссией по вопросам собственности и регуляторной политики, сейчас он прорабатывается управлением правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Отмечается, что за последние четыре месяца специалисты «Киевгорстроя» вели работу по определению и экономическому обоснованию объема необходимых средств. По предварительным результатам, с учетом привлечения правительства и предоставления государством компенсации в объеме 2,28 миллиарда гривен, необходимая сумма средств для возобновления полноценной деятельности ХК составит 2,56 миллиарда гривен.

Расчеты осуществлены с учетом базового сценария финансового прогнозирования, предоставленного одной из аудиторских компаний «большой четверки», в соответствии с курсом гривны к доллару, который заложен в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год.

В мэрии отмечают, что рассчитывают на получение указанной компенсации от государства, поскольку это один из ключевых этапов комплексного плана стабилизации компании.

Кроме того, комиссия по решению проблем «Киевгорстроя» направила городскому голове Виталию Кличко предложения увеличения уставного капитала ХК. Обращение уже рассмотрели и поддержали три комиссии Киевсовета, в функционал которых входит соответствующий вопрос.

Они рекомендовали КГС и Киевгорадминистрации проработать вопрос расчета общей суммы средств, необходимой для строительства жилых комплексов. Отмечается, что решение об увеличении уставного капитала «Киевгорстроя» уже готовится.

В мэрии также отмечают, что продлили работу комиссии по решению проблем «Киевгорстроя» до конца 2024 года. Ее состав будет расширен: будут привлечены, в частности, представители общественности.

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Напомним, что в апреле прошлого года «Киевгорстрой» заявил об остановке работ на основных своих стройплощадках — ЖК «Абрикосовый», «Курнатовский», «Милос», Mirax, «Урловский-1», «Урловский-2», «Отрада», «Медовый-2», «Чарівне місто», «Радужный» и Star city.

Компания сообщила об острой нехватке средств и обратилась в Киевсовет, которому принадлежит 80% компании, относительно выкупа квартир на 300 миллионов гривен и дофинансирования на 1 миллиард гривен.

Причинами затруднительной ситуации председатель правления КГС Игорь Кушнир назвал войну и подорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и отсутствие продаж. Однако уже через десять дней он заявил о возобновлении работ на ЖК «Урловский-1», «Урловский-2», Mirax и «Абрикосовый».

При этом в мае журналисты обнаружили, что на земле в элитном поселке Козин, которую вывели из «Киевгорстроя», бизнес-окружение и родственники Кушнира построили закрытый коттеджный городок. Сам Кушнир, как оказалось, выехал из Украины по справке об инвалидности, после чего поднялся на Эверест.

Діло По материалам:

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