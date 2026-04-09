Kia представила обновленный Seltos с тремя типами двигателей Сегодня 04:58

Компания Kia представила новое поколение кроссовера Kia Seltos в New York Auto Show, впервые предложив для американского рынка гибридную версию модели.

Это важный шаг для бренда, ведь раньше Seltos в США не имел никаких электрифицированных вариантов.

Второе поколение Seltos получило полностью обновленный дизайн с более массивными и квадратными формами, вдохновленными старшей моделью Kia Telluride. Автомобиль также стал больше: колесная база выросла на 60 мм, а ширина — примерно на 40 мм, что положительно повлияло на простор в салоне и багажнике.

Линейка силовых агрегатов включает в себя сразу три варианта. Базовым останется атмосферный 2,0-литровый двигатель с передним приводом, в то время как 1,6-литровый турбомотор обеспечит около 190 л.с. и стандартный полный привод. Главной новинкой станет гибридная версия на базе турбированного 1,6-литрового агрегата с возможностью выбора полного электронного привода (e-AWD).

Гибридный Seltos поступит в продажу в конце 2026 года, в то время как бензиновые версии появятся у дилеров в США уже весной. Ожидается, что гибрид получит функцию питания внешних устройств (V2L), хотя подробные технические характеристики пока не раскрыты.

Интерьер модели претерпел значительные изменения: центральное место занимает большой дисплей диагональю почти 30 дюймов, объединяющий приборную панель и мультимедиа. Система поддерживает обновление «по воздуху», стриминговые сервисы и расширенный пакет систем безопасности ADAS.

Также в комплектации появились премиальные опции, включая панорамную крышу, камеру кругового обзора и специальную внедорожную версию X-Line. Таким образом, новый Seltos позиционируется не только как доступный кроссовер, но и более технологичная и универсальная модель.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.