Место для вашей рекламы

Kia представила обновленный Seltos с тремя типами двигателей

Компания Kia представила новое поколение кроссовера Kia Seltos в New York Auto Show, впервые предложив для американского рынка гибридную версию модели.
Это важный шаг для бренда, ведь раньше Seltos в США не имел никаких электрифицированных вариантов.
Второе поколение Seltos получило полностью обновленный дизайн с более массивными и квадратными формами, вдохновленными старшей моделью Kia Telluride. Автомобиль также стал больше: колесная база выросла на 60 мм, а ширина — примерно на 40 мм, что положительно повлияло на простор в салоне и багажнике.
Линейка силовых агрегатов включает в себя сразу три варианта. Базовым останется атмосферный 2,0-литровый двигатель с передним приводом, в то время как 1,6-литровый турбомотор обеспечит около 190 л.с. и стандартный полный привод. Главной новинкой станет гибридная версия на базе турбированного 1,6-литрового агрегата с возможностью выбора полного электронного привода (e-AWD).
Гибридный Seltos поступит в продажу в конце 2026 года, в то время как бензиновые версии появятся у дилеров в США уже весной. Ожидается, что гибрид получит функцию питания внешних устройств (V2L), хотя подробные технические характеристики пока не раскрыты.
Интерьер модели претерпел значительные изменения: центральное место занимает большой дисплей диагональю почти 30 дюймов, объединяющий приборную панель и мультимедиа. Система поддерживает обновление «по воздуху», стриминговые сервисы и расширенный пакет систем безопасности ADAS.
Также в комплектации появились премиальные опции, включая панорамную крышу, камеру кругового обзора и специальную внедорожную версию X-Line. Таким образом, новый Seltos позиционируется не только как доступный кроссовер, но и более технологичная и универсальная модель.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
