Долгожданный кроссовер Kia EV2 отправился в продажу

Бюджетный кроссовер Kia EV2 2026 года дебютировал на рынке с ценой на уровне хорошо оснащенного Renault Duster. Долгожданная модель отправилась в продажу как стильный автомобиль.
О новом электрокаре Kia EV2 производитель рассказал официально. Машина станет самым маленьким и самым дешевым кроссовером в новой линейке корейского бренда. Автомобиль в первую очередь ориентируют на европейский рынок.
Внешний вид концепта, предвещавшего появление модели, почти без изменений появился на серийной машине. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и потому более доступна.
Фактически это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Цена Kia EV2 2026 года — от 26 600 евро. Из-за бюджетного позиционирования большой запас хода Kia EV2 не ожидался, но машину подготовили с 60-киловаттной батареей на 440 км.
Базовый вариант предлагает блок емкостью 40 кВт*ч примерно на 300 км. Мощность силовых установок — от 134 до 145 л.с.
