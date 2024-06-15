Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания — Finance.ua
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Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания

Технологии&Авто
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Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания
Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания
Kia America отзывает 462 869 внедорожников Telluride из-за риска возгорания в авто. Также в компании призвали владельцев авто парковать свои автомобили на улице и подальше от сооружений.
Об этом сообщает ABC News.
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По данным Национальной администрации управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), электромотор сидений Telluride 2020−2024 модельных лет может перегреваться из-за заклинивания ручки регулировки. Это может привести к возгоранию во время стоянки или движения автомобиля.
Отзыв касается авто, изготовленных в период с 9 января 2019 года по 29 мая 2024 года. По оценкам Kia America, 1% внедорожников имеют такой дефект.
Kia приняла решение об отзыве автомобилей 29 мая, как свидетельствуют документы NHTSA, после получения сообщений об одном пожаре под сиденьем и шести случаях локального плавления в моторчике наклона сидения в период с августа 2022 года по март 2024 года.
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В отчете отмечается, что сильное внешнее воздействие на боковую крышку передних сидений Tellurides с электроприводом или ручку регулировки наклона сиденья может привести к внутреннему смещению, а при длительной эксплуатации — к перегреву.
Водители, управляющие автомобилями с этой проблемой, могут обнаружить, что не могут отрегулировать сиденье с электроприводом, почувствовать запах горелого или увидеть дым из-под сиденья.
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По материалам:
Укрінформ
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