Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания — Finance.ua

Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Kia отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride из-за риска возгорания

Kia America отзывает 462 869 внедорожников Telluride из-за риска возгорания в авто. Также в компании призвали владельцев авто парковать свои автомобили на улице и подальше от сооружений.

Об этом сообщает ABC News.

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По данным Национальной администрации управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), электромотор сидений Telluride 2020−2024 модельных лет может перегреваться из-за заклинивания ручки регулировки. Это может привести к возгоранию во время стоянки или движения автомобиля.

Отзыв касается авто, изготовленных в период с 9 января 2019 года по 29 мая 2024 года. По оценкам Kia America, 1% внедорожников имеют такой дефект.

Kia приняла решение об отзыве автомобилей 29 мая, как свидетельствуют документы NHTSA, после получения сообщений об одном пожаре под сиденьем и шести случаях локального плавления в моторчике наклона сидения в период с августа 2022 года по март 2024 года.

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В отчете отмечается, что сильное внешнее воздействие на боковую крышку передних сидений Tellurides с электроприводом или ручку регулировки наклона сиденья может привести к внутреннему смещению, а при длительной эксплуатации — к перегреву.

Водители, управляющие автомобилями с этой проблемой, могут обнаружить, что не могут отрегулировать сиденье с электроприводом, почувствовать запах горелого или увидеть дым из-под сиденья.

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Укрінформ По материалам:

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