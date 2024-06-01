В Украине появится новый Kia Sorento 2024 (фото) — Finance.ua
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В Украине появится новый Kia Sorento 2024 (фото)

Технологии&Авто
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В Украине появится новый Kia Sorento 2024 (фото)
В Украине появится новый Kia Sorento 2024 (фото), Фото: Kia
В Украине появится новый Kia Sorento 2024. Семейный кроссовер возвращается на наш рынок после нескольких лет отсутствия.
Информация об авто появилась на официальном сайте Kia в Украине.
В Украину приедет уже обновленный кроссовер Kia Sorento четвертого поколения (дорестайлинговая модель не продавалась у нас).
Фото: Kia
Фото: Kia
Отличить его можно по измененной передней части с широкой радиаторной решеткой и с тоненькими диодными фарами.
В салоне Kia Sorento 2024 года установили два дисплея на передней панели. Модель предлагают в исполнении на 5 и 7 мест. Объем багажника с двумя рядами кресел составляет 705 л.
Фото: Kia
Фото: Kia
Новый Kia Sorento в Украине дебютирует в полноприводной версии с 2,2-литровым 194-сильным турбодизелем и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с и развить 205 км/ч, а средний расход горючего составляет 6,1 л/100 км.
Фото: Kia
Фото: Kia
На первых порах кроссовер Kia Sorento предложат только в топовой версии Luxury за 2 541 560 гривен.
Она оснащена двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, автопилотом, акустикой Bose, электроприводами сидений и рулевой колонки, подогревом и вентиляцией кресел, а также набором систем безопасности.
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По материалам:
Фокус
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