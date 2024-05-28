Kia снимает с производства знаменитый большой кроссовер (фото) — Finance.ua
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Kia снимает с производства знаменитый большой кроссовер (фото)

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Kia снимает с производства знаменитый большой кроссовер (фото)
Kia снимает с производства знаменитый большой кроссовер (фото)
Kia объявила о прекращении производства своего крупнейшего внедорожника Mohave из-за падения спроса. Этот автомобиль был крупнейшей моделью в линейке Kia, но в последнее время его продажи значительно снизились. В апреле 2024 года дилеры продали всего 257 единиц.
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Основной причиной прекращения производства Mohave стало снижение спроса на большие внедорожники, поскольку клиенты все чаще выбирают более компактные и экономичные кроссоверы.
Завод Kia в городе Хвасон, где производили Mohave, будет переоборудован для производства других моделей, таких как Kia Sorento и недавно анонсированный пикап Tasman. Для этого завод закроют с конца июля до середины августа для переоборудования производственных линий.

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По материалам:
mmr.ua
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