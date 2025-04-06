Каждый украинец имеет в среднем два счета в банках: данные НБУ — Finance.ua

Каждый украинец имеет в среднем два счета в банках: данные НБУ Сегодня 10:24 — Казна и Политика

Каждый украинец имеет в среднем два счета в банках: данные НБУ

Общее количество платежных счетов в Украине достигло 193 миллиона, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом, когда их было 185 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Подавляющее большинство счетов открывали физические лица — почти 185,7 млн счетов.

Соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физлиц свидетельствует, что один человек в среднем имеет два счета.

В ведомстве отметили, что законодательство Украины не ограничивает пользователей в открытии счетов, поэтому и количество счетов превышает количество населения Украины.

Рост пользователей платежных услуг

Всего же в Украине насчитали 84 млн пользователей — как физических лиц, так и субъектов хозяйствования, открывших в них счета. Это почти на 2% больше, чем по состоянию на начало 2024 года.

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Кроме того, и дальше растет количество пользователей, обслуживаемых дистанционно.

Более трех четвертей всех пользователей, имеющих счета, обслуживаются дистанционно:

89,85% субъектов хозяйствования (по состоянию на начало 2024 года — 89,15%)

82,87% физических лиц (по состоянию на начало 2024 года — 79,47%)

Сейчас в Украине работает 63 поставщика платежных услуг: 61 банк и два небанковских поставщика платежных услуг.

Напомним, Национальный банк Украины не продлил регуляторное ограничение в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту».

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