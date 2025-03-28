26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации — Finance.ua

26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации Сегодня 10:48 — Финтех и Карты

26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации

За нарушение правил мобилизации на сегодня заблокированы счета примерно 26 тысяч украинцев.

Об этом говорится в ответе Минюста «РБК-Украина».

По данным «Опендатабот», с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов штрафы ТЦК не оплачены в 52% случаев.

Издание пишет, что счета блокируют чаще за неуплату штрафов ТЦК.

В то же время, если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова юриста. Хотя причины для принятия судом этого решения разные.

Напомним, по состоянию на 10 марта в Украине было 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. В августе 2024 года стало известно, что в 88% рассмотренных дел (30 дел) суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК.

Економічна Правда По материалам:

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