26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации — Finance.ua
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26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации

Финтех и Карты
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26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации
26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации
За нарушение правил мобилизации на сегодня заблокированы счета примерно 26 тысяч украинцев.
Об этом говорится в ответе Минюста «РБК-Украина».
По данным «Опендатабот», с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов штрафы ТЦК не оплачены в 52% случаев.

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Издание пишет, что счета блокируют чаще за неуплату штрафов ТЦК.
В то же время, если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на слова юриста. Хотя причины для принятия судом этого решения разные.
Напомним, по состоянию на 10 марта в Украине было 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. В августе 2024 года стало известно, что в 88% рассмотренных дел (30 дел) суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК.
По материалам:
Економічна Правда
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