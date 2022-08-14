Каждый третий застройщик может стать банкротом: прогноз по рынку недвижимости — Finance.ua
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Каждый третий застройщик может стать банкротом: прогноз по рынку недвижимости

Недвижимость
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Каждый третий застройщик может стать банкротом: прогноз по рынку недвижимости
Каждый третий застройщик может стать банкротом: прогноз по рынку недвижимости
Ситуация на рынке недвижимости в столице является самой сложной со времен мирового финансового кризиса 2008 года, а кое в чем даже превосходит его.
Об этом пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, говоря, что даже в США не было такого сильнейшего падения цен на новое жилье во время прошлого кризиса.
"Так, в Киеве недвижимость тоже рухнула — упала в цене до 50%, при этом, по оценкам экспертов, первичный рынок у нас практически остановился. Опасаюсь, что дна мы еще не достигли.
К примеру, директор по развитию розничного бизнеса «Правэкс Банка» Владимир Черненький констатировал, что старта новых объектов в ближайшее время не планируется. И объекты, имеющие степень готовности менее 80%, сейчас имеют очень малую вероятность активного возобновления строительства. Как-то, друзья, грустно", — пишет эксперт.
Информацию эксперта подтвердили и на строительном рынке, добавив, что в условиях падения спроса и цен компании попали в тяжелейшую ситуацию, при которой до 30% компаний могут обанкротиться, в том числе крупные.

Справка Finance.ua:

  • банкиры также прогнозируют, что структура спроса в будущем изменится — доля инвестиционного спроса сократится. Уже сейчас инвестиции в недвижимость утратили свою ликвидность во время войны: продавцы не могут найти покупателей;
  • ранее президент Ассоциации риелторов Украины спрогнозировал возврат цен на квартиры на довоенный уровень, однако отмечает: отсчет нужно производить с того момента, когда закончатся военные действия.
По материалам:
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