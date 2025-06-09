Каждый пятый украинец работает в агросекторе — Минагрополитики
Около 20% ВВП Украины держится на плечах аграриев. Наличие большого количества опытных людей, как у нас, не позволяет Украине быть просто чьим-то сырьевым придатком, пишет SEEDS.
Об этом сказал глава Минагрополитики Виталий Коваль в ходе Agro Ukraine Summit.
По его словам, на плечах аграриев Украины держится 17,5% валового внутреннего продукта. Каждый пятый украинец работает в агросекторе. 60% валютной выручки — в агросекторе.
Поэтому, чем быстрее мы будем развиваться как инновационная страна, как страна переработки — тем больше будет у нас успеха и сильнее ВВП. Нам нужна добавленная стоимость, мы не можем развиваться, если у нас средняя стоимость тонны экспорта 291 евро, а в Европе — 1536.
сказал он
«Такой потенциал, такие золотые люди, такой опыт, который у нас есть, не позволяют нам быть чьим-то сырьевым придатком. Мы полностью независимая страна, которая должна строить свою способность на основе глубинной переработки, создания своего украинского бренда в агросекторе», — подчеркнул министр.
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Ранее Минэкономики в третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% от стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Такую компенсацию получат аграрии за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле.
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