Компенсации за приобретение украинской агротехники: Минэкономики утвердило третью выплату в 2025 году — Finance.ua

Компенсации за приобретение украинской агротехники: Минэкономики утвердило третью выплату в 2025 году
Минэкономики в третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% от стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Такую компенсацию получат аграрии за 1004 единицы техники и оборудования, приобретенные в апреле.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Там поделились результатами программы:
- в апреле агропроизводители подали 779 заявок на частичную компенсацию стоимости более тысячи единиц украинской сельскохозяйственной техники и оборудования на 546,3 млн грн без НДС.
- По условиям программы государство компенсирует агропроизводителям 25% этой суммы — 136,6 млн гривен.
- С декабря, когда начался новый этап программы, компенсацию получили более 2 тысяч покупателей, которые приобрели более 3 тысяч единиц техники общей стоимостью 1,9 млрд (без НДС) и получили за нее почти 486 млн грн компенсации.
- Если принимать во внимание результаты за 2024 год, то тогда по программе компенсации аграрии приобрели 5 311 единиц техники более чем на 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн. грн.
Где получают выплаты? Компенсация будет выплачена через уполномоченные банки-участники программы. Среди крупнейших банков-партнеров по объему выплат:
- ПриватБанк — 43,7 млн. грн;
- Государственный сберегательный банк Украины — 41,9 млн. грн;
- Райффайзен Банк — 19,8 млн. грн.
Всего в программе принимают участие 34 банка.
Предыдущие выплаты:
- первую в 2025 году выплату на 126,6 млн грн получили в марте (по заявкам, поданным в декабре 2024-го и январе 2025-го),
- вторую выплату — 222,7 млн грн получили в мае (за февраль-март).
Нововведение
Отметим, что в апреле в программе несколько изменились правила для участников — претендовать на компенсацию теперь могут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).
Также напомним, что компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащую не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.
Агропроизводители, чтобы воспользоваться программой, должны выбрать технику или оборудование из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк.
В Минэкономики говорят, что постепенно расширяют этот список. Например, недавно к нему добавили еще 8 новых производителей и 1373 новых наименований.
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