Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн — Finance.ua

Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн Сегодня 11:38 — Личные финансы

Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн

В Украине начал действовать проект «Помощь прифронтовым домохозяйствам» для людей, которые хотят и могут работать на земле, но из-за войны лишились возможности зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

Об этом говорится в сообщении общественной организации Southern Development Strategy. Проект реализуется в партнерстве с World Food Programme

Где действует программа:

в Великоалександровской общине Херсонской области,

Первомайской и Шевченковской общинах Николаевской области,

а также в Нивотрудовской, Зеленодольской, Апостоловской, Грушевской и Вакуливской общинах Днепропетровской области.

Однако специалисты советуют уточнять у команды проекта перечень населенных пунктов в общинах, участвующих в программе.

Какую помощь можно получить

В Днепропетровской обл.

Домохозяйства Днепропетровщины, отобранные в рамках программы, смогут получить один из двух вариантов помощи:

или один из трех наборов — теплица, мотоблок или система капельного орошения — в зависимости от потребностей хозяйства,

или денежное пособие в размере 29 тыс. гривен для развития другой формы агропроизводства.

Эти варианты равноценны по денежному эквиваленту.

В Херсонской и Николаевской обл.

В Херсонской и Николаевской областях прошедшие отбор домохозяйства получат:

или один из трех наборов для приусадебного хоз-ва: теплица, мотоблок, капельное орошение;

или денежное пособие 29 тыс. грн для других видов с/х производства (животноводство, пчеловодство, переработка продуктов и т. п. );

); или обретение новой профессии с поддержкой дальнейшего трудоустройства (оплата образования), стипендия от ВПП ООН.

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Предприниматели в этих областях могут получить:

микрогранты до 5 тыс. долларов;

гранты до 20 тыс. долларов;

обязательное участие в 3-дневном учебном лагере;

возможность менторского сопровождения после получения помощи.

Также участники проекта получат юридические консультации по вопросам земли и собственности, помощь в получении госкомпенсации за поврежденное или уничтоженное жилье или разминирование с/х территорий, а также карьерные консультации для переквалификации и трудоустройства.

Также специалисты отмечают, что проект имеет ограниченный объем и не охватывает все домохозяйства, так что регистрация на участие в проекте не гарантирует получение пособия.

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