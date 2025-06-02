Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн — Finance.ua
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Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн

Личные финансы
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Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн
Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн
В Украине начал действовать проект «Помощь прифронтовым домохозяйствам» для людей, которые хотят и могут работать на земле, но из-за войны лишились возможности зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.
Об этом говорится в сообщении общественной организации Southern Development Strategy. Проект реализуется в партнерстве с World Food Programme.

Где действует программа:

  • в Великоалександровской общине Херсонской области,
  • Первомайской и Шевченковской общинах Николаевской области,
  • а также в Нивотрудовской, Зеленодольской, Апостоловской, Грушевской и Вакуливской общинах Днепропетровской области.
Однако специалисты советуют уточнять у команды проекта перечень населенных пунктов в общинах, участвующих в программе.

Какую помощь можно получить

В Днепропетровской обл.

Домохозяйства Днепропетровщины, отобранные в рамках программы, смогут получить один из двух вариантов помощи:
  • или один из трех наборов — теплица, мотоблок или система капельного орошения — в зависимости от потребностей хозяйства,
  • или денежное пособие в размере 29 тыс. гривен для развития другой формы агропроизводства.
Эти варианты равноценны по денежному эквиваленту.
Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн

В Херсонской и Николаевской обл.

В Херсонской и Николаевской областях прошедшие отбор домохозяйства получат:
  • или один из трех наборов для приусадебного хоз-ва: теплица, мотоблок, капельное орошение;
  • или денежное пособие 29 тыс. грн для других видов с/х производства (животноводство, пчеловодство, переработка продуктов и т. п.);
  • или обретение новой профессии с поддержкой дальнейшего трудоустройства (оплата образования), стипендия от ВПП ООН.
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Предприниматели в этих областях могут получить:
  • микрогранты до 5 тыс. долларов;
  • гранты до 20 тыс. долларов;
  • обязательное участие в 3-дневном учебном лагере;
  • возможность менторского сопровождения после получения помощи.
Домохозяйства трех областей могут получить пособие на 29 тыс. грн
Также участники проекта получат юридические консультации по вопросам земли и собственности, помощь в получении госкомпенсации за поврежденное или уничтоженное жилье или разминирование с/х территорий, а также карьерные консультации для переквалификации и трудоустройства.
Также специалисты отмечают, что проект имеет ограниченный объем и не охватывает все домохозяйства, так что регистрация на участие в проекте не гарантирует получение пособия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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