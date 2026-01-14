0 800 307 555
Каждый пятый проданный смартфон в 2025 году был iPhone

Технологии&Авто
16
Мировой рынок смартфонов по итогам прошлого года показал умеренный рост.
По оценкам аналитиков Counterpoint Research, глобальные объемы поставок выросли на 2% в годовом исчислении.
В то же время Apple существенно укрепила свои позиции: в четвертом квартале на iPhone пришлось рекордное 25% мирового рынка, а по итогам всего 2025 года компания довела свою долю до 20%, нарастив поставки на 10%.
Samsung Electronics по результатам четвертого квартала осталась второй с долей 17%, однако в годовом результате смогла увеличить ее до 19%. Корейский производитель лишь незначительно уступил Apple, хотя рост достигал другими методами. Если успех американского конкурента был обеспечен спросом на относительно дорогие iPhone 17, то Samsung нарастила продажи преимущественно благодаря доступным моделям линейки Galaxy A. В то же время в премиальном сегменте хорошо себя показали превзошедшие предыдущие поколения Galaxy Fold 7 и Galaxy S25. В целом поставки смартфонов Samsung за год выросли на 5%.
Apple продемонстрировала самые высокие темпы роста среди пятерки лидеров. Географически этому способствовало усиление позиций компании на рынках развивающихся стран, а также в небольших государствах, где рос спрос на смартфоны с поддержкой 5G. Примечательно, что даже после выхода iPhone 17 модели предыдущего поколения оставались востребованными в Японии, Индии и странах Юго-Восточной Азии. Аналитики связывают это с завершением цикла использования устройств, приобретенных во время пандемии.
В глобальном масштабе наиболее динамичный рост поставок смартфонов в прошлом году наблюдался в Японии, на Ближнем Востоке и в странах Африки, а на зрелых рынках спрос оставался сдержанным.
Третье место в мире с долей 13% сохранила Xiaomi, однако существенный рост поставок компания не продемонстрировала. Лучшие результаты бренда показали в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Четвертой стала Vivo, которая нарастила поставки на 3% и заняла 8% мирового рынка, сделав ставку на более дорогие модели. Особенно успешной для компании была Индия.
Oppo, напротив, сократила поставки на 4%, но формально сохранила пятую позицию с долей 8%. В то же время, с учетом интеграции бренда Realme под маркой Oppo, их совокупные позиции соответствовали бы четвертому месту и 11% рынка.
За пределами первой пятерки наиболее заметный рост показали Nothing и Google — на 31% и 25% соответственно.
В текущем году аналитики прогнозируют падение поставок на 2,1% из-за дефицита памяти и роста цен на компоненты, вызванные бумом искусственного интеллекта.
По материалам:
Корреспондент.net
