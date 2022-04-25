Каждый день войны Украине стоит $2 млрд — экономист

Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Оккупанты уничтожают украинскую инфраструктуру на 1 млрд долларов и столько же недополучает ВВП государство.

Об этом рассказал экс-замглавы Нацбанка Александр Савченко в эфире канала «Эспрессо».

«Надо отдавать себе отчет, я посчитал — и у меня получилась страшная цифра. Каждый день войны Украине стоит примерно $2 млрд. Где-то на $1 млрд рашисты уничтожают нашу инфраструктуру, где-то на $1 млрд мы недополучим ВВП. Наш ВВП, к сожалению, упадет больше чем на 35%. До войны он был $200 млрд, и будет хорошо, если он будет более 100 млрд долларов. Еще есть косвенные убытки — это вывоз людей. Россияне похищают наших людей и увозят их в Сибирь. Я производил расчеты, каждый человек, который вывезен из Украины, наносит ущерб Украине примерно 150 тыс. долларов. А они уже полмиллиона вывезли», — подчеркнул Савченко.

Что с курсом валют

Также экономист добавил, что в последние месяцы Минфин Украины и Нацбанк работают все более профессионально.

«В последние месяцы и Минфин Украины и Нацбанк работают все более профессионально, поэтому нет права вмешиваться в их деятельность, особенно в условиях войны. В целом политика правильная. Да, можно понемногу девальвировать гривну на пол процента — это не страшно. То есть сравнять курс черного рынка и официальный, но в то же время продолжить регулирование курса. Потому что рынка у нас сейчас нет, и отдавать на откуп курс рыночным силам — это опасно», — подытожил Савченко.

Справка Finance.ua:

наличный курс доллара в Украине ежедневно колеблется в пределах 10 копеек — эксперты говорят, что такой показатель свидетельствует о стабильности гривны.



дальнейшее продолжение войны в Украине повлияет на отечественный валютный рынок, эксперты рассматривают два возможных сценария: девальвацию гривны или наоборот, ревальвацию;

к примеру, по словам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом доллар может стоить 35 гривен.



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