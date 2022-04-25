Продовження війни в Україні вплине на курс долара влітку, можливі два сценарії - прогноз — Finance.ua

«Бізнес тим чи іншим способом формуватиме попит на валюту. Експорт сильно обмежений і підприємства продовжують руйнуватися. Тому товари будуть все більше і більше імпортними, тим більше що внутрішнє виробництво зараз перебуває під фізичною небезпекою в вигляді ракетних ударів», — каже він.
Водночас він уточнює, що зміцнити курс гривні можуть перекази «заробітчан» та продаж українцями своїх доларових «заначок на чорний день».
Своєю чергою фінансовий експерт Борис Кушнірук зазначає, що бізнес справді зацікавлений у девальвації гривні, що допоможе зробити український експорт більш конкурентоспроможним на світовому ринку. Втім, прогноз на літо в Кушнірука інший.
«Валютних резервів у НБУ для підтримки нинішнього коридору готівкового обміну — не більше 10% до офіційного курсу долара (32,5 грн. — Ред.), цілком достатньо. Додайте до цього фактор фінансової допомоги для України від країн Заходу, яку будуть обмінювати на гривню для фінансування бюджету. Все більше біженців повертатимуться назад і мінятимуть в Україні валюту. Тому я не виключаю, що до літа курс гривні до долара в обмінниках навіть зміцниться», — вважає експерт.