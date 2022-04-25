Продовження війни в Україні вплине на курс долара влітку, можливі два сценарії - прогноз — Finance.ua

Продовження війни в Україні вплине на курс долара влітку, можливі два сценарії - прогноз

Вчора 10:01 — Валюта

Продовження війни в Україні вплине на курс долара влітку, можливі два сценарії - прогноз

Подальше продовження війни в Україні вплине на вітчизняний валютний ринок, експерти розглядають два можливі сценарії: девальвація гривні, або навпаки, ревальвацію.

Про це пише « Телеграф ».

За словами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку долар може коштувати 35 гривень.

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«Бізнес тим чи іншим способом формуватиме попит на валюту. Експорт сильно обмежений і підприємства продовжують руйнуватися. Тому товари будуть все більше і більше імпортними, тим більше що внутрішнє виробництво зараз перебуває під фізичною небезпекою в вигляді ракетних ударів», — каже він.

Водночас він уточнює, що зміцнити курс гривні можуть перекази «заробітчан» та продаж українцями своїх доларових «заначок на чорний день».

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Своєю чергою фінансовий експерт Борис Кушнірук зазначає, що бізнес справді зацікавлений у девальвації гривні, що допоможе зробити український експорт більш конкурентоспроможним на світовому ринку. Втім, прогноз на літо в Кушнірука інший.

«Валютних резервів у НБУ для підтримки нинішнього коридору готівкового обміну — не більше 10% до офіційного курсу долара (32,5 грн. — Ред.), цілком достатньо. Додайте до цього фактор фінансової допомоги для України від країн Заходу, яку будуть обмінювати на гривню для фінансування бюджету. Все більше біженців повертатимуться назад і мінятимуть в Україні валюту. Тому я не виключаю, що до літа курс гривні до долара в обмінниках навіть зміцниться», — вважає експерт.

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