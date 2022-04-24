Експерти пояснили, що нині відбувається з курсом долара — Finance.ua

Готівковий курс долара в Україні щодня коливається в межах 10 копійок — експерти кажуть, що такий показник свідчить про стабільність гривні.
Відомо, що в березні багато українців довірили банкам свої кошти, тим самим вони зміцнили національну валюту та банківську систему країни.
«Як показують ціни на чорному ринку — від 32 до 32,5 грн за долар залежно від міста, міняли також вірять у стабільність національної валюти та не намагаються спекулювати на курсі долара. Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової — на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході — трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає», — пояснює фінансовий експерт Василь Невмержицький.