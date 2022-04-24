Експерти пояснили, що нині відбувається з курсом долара — Finance.ua
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Експерти пояснили, що нині відбувається з курсом долара

Вчора 12:00Валюта
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Готівковий курс долара в Україні щодня коливається в межах 10 копійок — експерти кажуть, що такий показник свідчить про стабільність гривні.
Відомо, що в березні багато українців довірили банкам свої кошти, тим самим вони зміцнили національну валюту та банківську систему країни.
«Як показують ціни на чорному ринку — від 32 до 32,5 грн за долар залежно від міста, міняли також вірять у стабільність національної валюти та не намагаються спекулювати на курсі долара. Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової — на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході — трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає», — пояснює фінансовий експерт Василь Невмержицький.

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Що стосується прогнозу на травень, то експерти зазначають, що курс буде стабільним. Це пов’язано зі скороченням в умовах війни попиту та пропозиції на іноземну валюту.
В Україні до кінця повномасштабної війни рф заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.
Дивіться більше про курси валют на відео 🎥
За матеріалами: УНІАН
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