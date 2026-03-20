Каждый четвертый украинец недоволен работой — причины

Недовольство работой среди украинцев растет уже третий год и становится системной проблемой рынка труда. Все больше работников задумываются о смене работы, даже если пока остаются на своих местах.

Об этом говорится в исследовании grc.ua.

Уровень удовлетворенности стремительно падает

По данным исследования, в 2026 году уже 27% украинцев в той или иной степени недовольны своей работой. Для сравнения:

в 2024 году — 22%;

в 2023 году — 20%.

В то же время, только 7% работников полностью удовлетворены своей работой — это самый низкий показатель за последние годы. Доля таких людей стабильно уменьшается.

«Фактически речь идет о постепенном исчезновении категории людей, которые не просто держатся за рабочее место, а действительно чувствуют профессиональную реализацию, мотивацию и вовлеченность», — отмечают исследователи.

Самая большая группа — это условно лояльные работники:

почти каждый четвертый скорее удовлетворен, чем нет;

еще 27% терпят условия из-за войны и нестабильности.

Это показывает, что запас терпения и лояльности к работодателям, накопленный в первые годы полномасштабной войны, постепенно иссякает.

Параллельно увеличивается доля тех, кто открыто недоволен:

7% - категорически недовольны (против 4% в 2024 году);

еще каждый пятый в общем недоволен работой.

Это означает, что все большее число людей внутренне готовы сменить место работы.

Чем именно недовольны

Эксперты объясняют этот тренд накопленной усталостью. Люди работают в постоянном напряжении, совмещая работу с личными трудностями, переездами или жизнью в опасных условиях.

Зарплата остается ключевым фактором, но все чаще становится причиной разочарования — украинцы ощущают разрыв между нагрузкой и доходами.

В то же время важны и нематериальные факторы. Среди главных причин неудовлетворенности:

отсутствие дружеской атмосферы (32%);

проблемы в отношениях с руководителем;

отсутствие безопасных и удобных условий труда (27%);

ограниченные возможности карьерного роста;

отсутствие удаленной работы (23%).

Каждый пятый работник готов уволиться из-за отсутствия гибкого графика. Также важными остаются:

возможность работать дистанционно;

общие ценности в команде;

интересные задачи и свобода в принятии решений;

поддержка работодателя во время войны.

Эти же факторы определяют и то, что удерживает людей на работе.

Рынок входит в фазу «скрытых увольнений»

Эксперты отмечают, что украинский рынок труда переходит в состояние скрытой текучести: работники остаются в компаниях, но уже психологически дистанцируются от них.

В 2026 году содержание персонала все меньше будет зависеть только от зарплат.

«Работодателям придется работать с атмосферой, доверием, содержанием и форматом работы, ощущением перспективы. В противном случае рост неудовлетворенности работой превратится в волну увольнений, к которой рынок может оказаться неготовым», — подытожили эксперты.

