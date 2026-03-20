Каждый четвертый украинец недоволен работой — причины

Личные финансы
36
Недовольство работой среди украинцев растет уже третий год и становится системной проблемой рынка труда. Все больше работников задумываются о смене работы, даже если пока остаются на своих местах.
Об этом говорится в исследовании grc.ua.

Уровень удовлетворенности стремительно падает

По данным исследования, в 2026 году уже 27% украинцев в той или иной степени недовольны своей работой. Для сравнения:
  • в 2024 году — 22%;
  • в 2023 году — 20%.
В то же время, только 7% работников полностью удовлетворены своей работой — это самый низкий показатель за последние годы. Доля таких людей стабильно уменьшается.
«Фактически речь идет о постепенном исчезновении категории людей, которые не просто держатся за рабочее место, а действительно чувствуют профессиональную реализацию, мотивацию и вовлеченность», — отмечают исследователи.
Самая большая группа — это условно лояльные работники:
  • почти каждый четвертый скорее удовлетворен, чем нет;
  • еще 27% терпят условия из-за войны и нестабильности.
Это показывает, что запас терпения и лояльности к работодателям, накопленный в первые годы полномасштабной войны, постепенно иссякает.
Параллельно увеличивается доля тех, кто открыто недоволен:
  • 7% - категорически недовольны (против 4% в 2024 году);
  • еще каждый пятый в общем недоволен работой.
Это означает, что все большее число людей внутренне готовы сменить место работы.
Чем именно недовольны

Эксперты объясняют этот тренд накопленной усталостью. Люди работают в постоянном напряжении, совмещая работу с личными трудностями, переездами или жизнью в опасных условиях.
Зарплата остается ключевым фактором, но все чаще становится причиной разочарования — украинцы ощущают разрыв между нагрузкой и доходами.
В то же время важны и нематериальные факторы. Среди главных причин неудовлетворенности:
  • отсутствие дружеской атмосферы (32%);
  • проблемы в отношениях с руководителем;
  • отсутствие безопасных и удобных условий труда (27%);
  • ограниченные возможности карьерного роста;
  • отсутствие удаленной работы (23%).
Каждый пятый работник готов уволиться из-за отсутствия гибкого графика. Также важными остаются:
  • возможность работать дистанционно;
  • общие ценности в команде;
  • интересные задачи и свобода в принятии решений;
  • поддержка работодателя во время войны.
Эти же факторы определяют и то, что удерживает людей на работе.

Рынок входит в фазу «скрытых увольнений»

Эксперты отмечают, что украинский рынок труда переходит в состояние скрытой текучести: работники остаются в компаниях, но уже психологически дистанцируются от них.
В 2026 году содержание персонала все меньше будет зависеть только от зарплат.
«Работодателям придется работать с атмосферой, доверием, содержанием и форматом работы, ощущением перспективы. В противном случае рост неудовлетворенности работой превратится в волну увольнений, к которой рынок может оказаться неготовым», — подытожили эксперты.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
РаботаРынок трудаЗарплата
