Каждый четвертый украинец недоволен работой — причины
Недовольство работой среди украинцев растет уже третий год и становится системной проблемой рынка труда. Все больше работников задумываются о смене работы, даже если пока остаются на своих местах.
Об этом говорится в исследовании grc.ua.
Уровень удовлетворенности стремительно падает
По данным исследования, в 2026 году уже 27% украинцев в той или иной степени недовольны своей работой. Для сравнения:
- в 2024 году — 22%;
- в 2023 году — 20%.
В то же время, только 7% работников полностью удовлетворены своей работой — это самый низкий показатель за последние годы. Доля таких людей стабильно уменьшается.
«Фактически речь идет о постепенном исчезновении категории людей, которые не просто держатся за рабочее место, а действительно чувствуют профессиональную реализацию, мотивацию и вовлеченность», — отмечают исследователи.
Самая большая группа — это условно лояльные работники:
- почти каждый четвертый скорее удовлетворен, чем нет;
- еще 27% терпят условия из-за войны и нестабильности.
Это показывает, что запас терпения и лояльности к работодателям, накопленный в первые годы полномасштабной войны, постепенно иссякает.
Читайте также
Параллельно увеличивается доля тех, кто открыто недоволен:
- 7% - категорически недовольны (против 4% в 2024 году);
- еще каждый пятый в общем недоволен работой.
Это означает, что все большее число людей внутренне готовы сменить место работы.
Чем именно недовольны
Эксперты объясняют этот тренд накопленной усталостью. Люди работают в постоянном напряжении, совмещая работу с личными трудностями, переездами или жизнью в опасных условиях.
Зарплата остается ключевым фактором, но все чаще становится причиной разочарования — украинцы ощущают разрыв между нагрузкой и доходами.
В то же время важны и нематериальные факторы. Среди главных причин неудовлетворенности:
- отсутствие дружеской атмосферы (32%);
- проблемы в отношениях с руководителем;
- отсутствие безопасных и удобных условий труда (27%);
- ограниченные возможности карьерного роста;
- отсутствие удаленной работы (23%).
Каждый пятый работник готов уволиться из-за отсутствия гибкого графика. Также важными остаются:
- возможность работать дистанционно;
- общие ценности в команде;
- интересные задачи и свобода в принятии решений;
- поддержка работодателя во время войны.
Эти же факторы определяют и то, что удерживает людей на работе.
Рынок входит в фазу «скрытых увольнений»
Эксперты отмечают, что украинский рынок труда переходит в состояние скрытой текучести: работники остаются в компаниях, но уже психологически дистанцируются от них.
В 2026 году содержание персонала все меньше будет зависеть только от зарплат.
«Работодателям придется работать с атмосферой, доверием, содержанием и форматом работы, ощущением перспективы. В противном случае рост неудовлетворенности работой превратится в волну увольнений, к которой рынок может оказаться неготовым», — подытожили эксперты.
Поделиться новостью
Также по теме
Каждый четвертый украинец недоволен работой — причины
«Старые» пенсии вдвое меньше: Гетманцев раскритиковал систему индексации
Работа в Украине: какие зарплаты предлагают и где искать вакансии
Мировой рейтинг счастья: ТОП-10 лидеров и на каком месте Украина (инфографика)
Какие технические профессии популярны среди женщин
Обязанности украинцев, которые получат карту CUKR в Польше: что нельзя делать