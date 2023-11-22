Каждая пятая семья в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия из-за войны — ООН Сегодня 10:47

Каждая пятая семья в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия из-за войны — ООН

В Украине в 80% населенных пунктах возле линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Голлингсворт.

По его словам, «сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия», прежде всего возле зоны боевых действий.

Более 900 тыс человек, живущих в радиусе 30 км от линии фронта, испытывают острейшие потребности в обеспечении продовольствием, усиливающиеся зимой, добавил он.

Голлингсворт подчеркнул, что в одной из самых весомых житниц в мире сотни тысяч людей, живущих в непосредственной близости от боевых действий, сейчас зависят от гуманитарной и продовольственной помощи.

ВПП обеспечит продовольствием около 750 тыс. из этих людей в течение зимы. Еще 1,5 млн человек получат денежную помощь в районах, непосредственно пострадавших от военных действий.

Представитель ВПП напомнил, что к февралю 2022 года на Украину приходилось 9% мирового экспорта пшеницы, 15% - кукурузы и 44% - подсолнечного масла. В настоящее время Украина уже понесла ущерб сельскохозяйственному сектору на 40,2 млрд долларов.

«Мы все должны сосредоточить наши усилия на удовлетворении насущных потребностей этой страны, в частности в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать, что этот сельскохозяйственный центр будет быстро восстановлен и сможет помогать голодающим во всем мире, потому что когда разразится очередной продовольственный кризис, миру снова будет нужна Украина», — подчеркнул Голлингсворт.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.