Каждая пятая семья в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия из-за войны — ООН — Finance.ua
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Каждая пятая семья в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия из-за войны — ООН

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Каждая пятая семья в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия из-за войны — ООН
Каждая пятая семья в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия из-за войны — ООН
В Украине в 80% населенных пунктах возле линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Голлингсворт.
По его словам, «сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия», прежде всего возле зоны боевых действий.
Более 900 тыс человек, живущих в радиусе 30 км от линии фронта, испытывают острейшие потребности в обеспечении продовольствием, усиливающиеся зимой, добавил он.
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Голлингсворт подчеркнул, что в одной из самых весомых житниц в мире сотни тысяч людей, живущих в непосредственной близости от боевых действий, сейчас зависят от гуманитарной и продовольственной помощи.
ВПП обеспечит продовольствием около 750 тыс. из этих людей в течение зимы. Еще 1,5 млн человек получат денежную помощь в районах, непосредственно пострадавших от военных действий.
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Представитель ВПП напомнил, что к февралю 2022 года на Украину приходилось 9% мирового экспорта пшеницы, 15% - кукурузы и 44% - подсолнечного масла. В настоящее время Украина уже понесла ущерб сельскохозяйственному сектору на 40,2 млрд долларов.
«Мы все должны сосредоточить наши усилия на удовлетворении насущных потребностей этой страны, в частности в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать, что этот сельскохозяйственный центр будет быстро восстановлен и сможет помогать голодающим во всем мире, потому что когда разразится очередной продовольственный кризис, миру снова будет нужна Украина», — подчеркнул Голлингсворт.
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По материалам:
Економічна Правда
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