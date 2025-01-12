Каждая девятая гривна в бюджет поступила от НДФЛ и военного сбора в прошлом году — Finance.ua

Каждая девятая гривна в бюджет поступила от НДФЛ и военного сбора в прошлом году Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Каждая девятая гривна в бюджет поступила от НДФЛ и военного сбора в прошлом году

В 2024 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 2,177 трлн грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Каждая девятая гривна из этой суммы была получена от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

466,1 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

271,1 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

268,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 425,5 млрд, возмещено — 157,2 млрд грн;

234,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

210,4 млрд грн — акцизный налог.

Кроме того, дивиденды и часть чистой прибыли составляли 69,3 млрд грн, ввозная и вывозная пошлина — 47,9 млрд грн, рентная плата за пользование недрами — 47,7 млрд грн.

Отмечается, что Государственная налоговая служба выполнила роспись доходов на 100,2%, Государственная таможенная служба — на 93,9%.

Поступления единого социального взноса в фонды пенсионного и социального страхования составили 548,8 млрд грн.

В целом по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 3,12 трлн грн налогов, сборов и других платежей.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 4,48 трлн грн, в том числе общего фонда — 3,49 трлн грн.

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