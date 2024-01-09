Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»)

Аграрный рынок
27
Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»)
Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»)
Катар сделал значительный вклад в размере $20 млн в программу Grain from Ukraine.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.
«Отметил вклад Катара объемом $20 млн в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина вопреки попыткам россии сорвать мирную навигацию по Черному морю и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности», — написал президент в своем телеграм-канале.
Читайте также
Он поблагодарил за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных россией украинских детей. Кроме того, были обсуждены дальнейшее сотрудничество по этому направлению и продолжение работы по реализации Украинской формулы мира, а также организация предстоящего Глобального саммита мира.
Напомним, суть гуманитарной программы «Зерно из Украины», запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.
Читайте также
Ею предполагается, что:
  • Украина направит часть уходящей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;
  • международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.
В ноябре 2023 года Швеция, Швейцария и Австрия объявили о выделении на программу Grain From Ukraine через Всемирную продовольственную программу суммарно более 15,5 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.