Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») — Finance.ua

Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») Сегодня 12:23 — Аграрный рынок

Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»)

Катар сделал значительный вклад в размере $20 млн в программу Grain from Ukraine.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

«Отметил вклад Катара объемом $20 млн в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина вопреки попыткам россии сорвать мирную навигацию по Черному морю и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности», — написал президент в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных россией украинских детей. Кроме того, были обсуждены дальнейшее сотрудничество по этому направлению и продолжение работы по реализации Украинской формулы мира, а также организация предстоящего Глобального саммита мира.

Напомним, суть гуманитарной программы «Зерно из Украины», запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Ею предполагается, что:

Украина направит часть уходящей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;

международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

В ноябре 2023 года Швеция, Швейцария и Австрия объявили о выделении на программу Grain From Ukraine через Всемирную продовольственную программу суммарно более 15,5 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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