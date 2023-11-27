Швейцария предоставит более 3 млн евро на инициативу «Зерно из Украины» — Finance.ua

Швейцария предоставит более 3 млн евро на инициативу «Зерно из Украины» Сегодня 10:14 — Аграрный рынок

Швейцария предоставит более 3 млн евро на инициативу «Зерно из Украины»

Швейцария выделит более 3 млн евро на реализацию инициативы «Зерно из Украины» (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны.

Как сообщили в посольстве Швейцарии, об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во время саммита продовольственной безопасности в Киеве.

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Берсе объявил, что Швейцария выделит для Всемирной продовольственной программы, реализующей инициативу, 3 млн швейцарских франков — около 3,1 млн евро.

Он отметил также, что из-за агрессивной войны рф около 11 млн украинцев нуждаются в помощи продуктами питания.

Напомним, Швеция объявила о выделении на инициативу дополнительных свыше 8 млн евро, Финляндия — 2 млн евро, а также средств на разминирование сельхозугодий в Украине.

Латвия ранее анонсировала свой второй вклад в программу в размере 50 тысяч евро.

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Європейська правда По материалам:

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