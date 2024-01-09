Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов — Finance.ua
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Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов

Аграрный рынок
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Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов
Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов
За пять месяцев работы временного морского коридора Украина уже экспортировала около 15 млн т грузов, из них 10 млн т — агропродукция.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба Минвосстановления.
Кубраков отметил, что за 5 месяцев работы коридора в морские порты Одесской области под загрузку зашли 469 новых судов.
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В настоящее время 39 судов загружаются в портах Одесса, Черноморск, Южный.
Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн т грузов.
Напомним, Украина 10 августа 2023 года объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины. Эти маршруты, прежде всего, использовались для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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