Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов — Finance.ua

Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов Сегодня 05:15 — Аграрный рынок

Украина уже экспортировала по временному «зерновому коридору» почти 15 миллионов тонн грузов

За пять месяцев работы временного морского коридора Украина уже экспортировала около 15 млн т грузов, из них 10 млн т — агропродукция.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба Минвосстановления.

Кубраков отметил, что за 5 месяцев работы коридора в морские порты Одесской области под загрузку зашли 469 новых судов.

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В настоящее время 39 судов загружаются в портах Одесса, Черноморск, Южный.

Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн т грузов.

Напомним, Украина 10 августа 2023 года объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины. Эти маршруты, прежде всего, использовались для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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