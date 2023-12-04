Еврокомиссия поддержала украинский водородный коридор — Finance.ua

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Еврокомиссия поддержала украинский водородный коридор

Казна и Политика
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Еврокомиссия поддержала украинский водородный коридор
Еврокомиссия поддержала украинский водородный коридор
Европейская комиссия 28 ноября включила водородный коридор из Украины в список проектов, представляющих общий (Projects of Common Interest, PCIs) и взаимный (Projects of Mutual Interest, PMIs) интерес для европейской энергетической системы.
Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.
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Список должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС, у которых есть два месяца (а при необходимости — еще два) для того, чтобы принять или отклонить список. Они не могут вносить изменения в список. Если список не будет отклонен в течение этого срока, он вступит в силу, заменив текущий пятый список PCI.
Одним из 166 одобренных проектов стал проект по созданию водородного коридора между Украиной, Словакией, Чешской Республикой, Австрией и Германией. Этот коридор играет значительную роль в контексте укрепления энергетической безопасности Украины и имеет ключевое значение для ее интеграции с европейской энергетической сетью. Кроме того, данный проект будет служить мощным драйвером развития водородной отрасли в Украине и облегчит украинскому водороду доступ к европейскому энергетическому рынку", — заявил Оператор ГТС.
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Компания указывает, что впервые в списке PCI сразу 65 проектов водородной энергетики, что подтверждает приверженность Европейского союза политике зеленого перехода.
Поддержанные Еврокомиссией проекты будут иметь доступ к преимуществам в виде упрощенных разрешительных и регуляторных процедур, а также смогут получать финансовую поддержку от Фонда ЕС по вопросам сообщенности Европы. Еврокомиссия ожидает, что воплощение поддержанных проектов поможет удвоить мощности сетей ЕС к 2030 году и достигнуть доли энергии, полученной из возобновляемых источников, на уровне 42,5%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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