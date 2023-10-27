Остановка временного морского коридора: в Минвосстановлении объяснили, что происходит — Finance.ua

Остановка временного морского коридора: в Минвосстановлении объяснили, что происходит Сегодня 11:34

Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, отметив при этом, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, которые прошли по временному коридору.

«Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был введен в сверхсложных условиях военной агрессии россии, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна.

«Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов», — добавили в профильном министерстве.

Временный морской коридор

По данным Минагрополитики, по состоянию на 23 октября временным морским коридором, открытым в августе, Украина экспортировала преимущественно в Европу и Африку почти 700 тысяч тонн зерна.

25 октября в Украинской зерновой ассоциации сообщили, что чиновники необоснованно заблокировали движение судов по морскому коридору. При этом подчеркнули, что такая задержка судов в портах наносит колоссальный ущерб украинским аграриям и Государственному бюджету страны.

26 октября, как сообщила консалтинговая компания «Барва Инвест», Украина приостановила работу временного морского коридора. В компании отметили, что такая приостановка де-факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решений военных, ссылавшихся на «взрывную угрозу» из-за увеличения активности российской авиации.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заверила, что в настоящее время Силы обороны юга контролируют ситуацию в Черном море, несмотря на то, что враг пытается оказывать давление на гражданское судоходство, активизируя время от времени авиацию. Она подчеркнула, что не нужно паниковать и создавать дополнительный информационный ажиотаж, а нужно доверять Силам обороны.

УНІАН По материалам:

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