Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика) — Finance.ua

Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика) Сегодня 12:02

Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика)

Объемы кассовых оборотов банков увеличились в первом полугодии 2023 года.

В частности, объем поступлений наличных в кассы банков составил 1 194,3 млрд грн. Это на 23,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года.

Объем выдачи наличных из касс банков 1 192,1 млрд грн. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наибольшими объемами наличные деньги из касс выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт — 84,2%;

подкрепления операторов почтовой связи — 4,4%;

приобретения иностранной валюты у клиентов — 4,0%.

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Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

торговая выручка — 33,5%;

операции клиентов с использованием платежных карт — 30,2%;

выручка от всех видов услуг — 16,9%.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, 59 из 65 работающих в настоящее время банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом;

большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен;



ТОП-10 банков страны по размеру прибылей с начала года почти не изменился. По-прежнему его возглавляет ПриватБанк, среди других лидеров — Райффайзен Банк и ПУМБ.



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