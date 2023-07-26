Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика) — Finance.ua
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Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика)

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Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика)
Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика)
Объемы кассовых оборотов банков увеличились в первом полугодии 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, объем поступлений наличных в кассы банков составил 1 194,3 млрд грн. Это на 23,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года.
Объем выдачи наличных из касс банков 1 192,1 млрд грн. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Наибольшими объемами наличные деньги из касс выдавали для (% от общего объема расходов):
  • операций клиентов с использованием платежных карт — 84,2%;
  • подкрепления операторов почтовой связи — 4,4%;
  • приобретения иностранной валюты у клиентов — 4,0%.
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Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
  • торговая выручка — 33,5%;
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 30,2%;
  • выручка от всех видов услуг — 16,9%.
Кассовые обороты банков увеличились за полгода (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • по данным Опендатабот, 59 из 65 работающих в настоящее время банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом;
  • большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен;
  • ТОП-10 банков страны по размеру прибылей с начала года почти не изменился. По-прежнему его возглавляет ПриватБанк, среди других лидеров — Райффайзен Банк и ПУМБ.
По материалам:
Finance.ua
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