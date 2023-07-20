Как банки выполняют экономические нормативы: анализ по итогам полугодия — Finance.ua

Как банки выполняют экономические нормативы: анализ по итогам полугодия Сегодня 15:47 — Личные финансы

Как банки выполняют экономические нормативы: анализ по итогам полугодия

По итогам первого полугодия 2023 года из 65 банков в Украине экономические нормативы выполняли все банки, кроме одного.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«На 1 июля среди 65 банков нормативы адекватности регулятивного и основного капитала (H2, Н3) выполняли все банки, кроме Укрэксима (Укрэксимбанка — ред.)», — отметил он.

Показатель Н2 показывает соотношение регулятивного капитала (H3 — основного капитала) к сумме стоимости всех активов и забалансовых обязательств, взвешенных и сгруппированных в зависимости от кредитного риска.

«Это основные показатели, демонстрирующие способность банка рассчитываться по своим обязательствам за счет собственного капитала. H2 должно быть не менее 10%, H3 — 7%», — отметил Гетманцев.

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Среди системно важных банков наибольший норматив H2 (59,6%) и Н3 (32,3%) был у УкрСиббанка.

ПриватБанка (28,3% и 14,2% соответственно). Среди государственных банков (без учета национализированного Первого инвестиционного банка (PINbank)) — самый большой норматив был у(28,3% и 14,2% соответственно).

Сенс банк, против собственников которого были применены санкции в связи с российской агрессией, и который ожидает решения НБУ о национализации, имел достаточные показатели капитализации (11,8% и 9,1% соответственно).

Что касается Укрэксимбанка, Гетманцев назвал его показатели достаточности капитала «по крайней мере, стабильными»: с начала года норматив H2 немного улучшился с 7,7% до 7,8% и по H3 — с 3,8% до 3,9%. Банк остается прибыльным (с финансовым результатом по итогам первых 5 месяцев на сумму 1,54 млрд грн.).

«Впрочем, окончательные выводы достаточности регулятивного и основного капитала как в отношении Укрэксима, так и всех других банков будут понятны на конец этого года по итогам стресс-тестов 20 крупнейших банков. По крайней мере, в НБУ недавно публично признали возможную потребность в докапитализации государственного Укрэксимбанка» — отметил он.

По остальным нормативам динамика в банковской системе немного улучшилась или осталась без изменений.

«В частности, норматив максимального кредитного риска на одного клиента (H7) не выполняли 5 банков, в том числе 2 системно важных (Сенс банк, Укрэксимбанк ). За последний месяц из этой группы нарушителей вышел Креди Агриколь», — сообщил Гетманцев.

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Норматив длинной открытой валютной позиции (Л13−1, соотношение величины превышения объема требований по иностранной валюте и банковским металлам над объемом обязательств в гривневом эквиваленте к регулятивному капиталу), по его словам, не выполняли два банка — Ощадбанк и Приватбанк.

«Но, как неоднократно отмечалось, это давняя „история“, которая тянется с 2018 года, когда в силу своей системности оба банка подписали индивидуальные планы — соглашения с НБУ по приведению показателя к нормативу», — добавил Гетманцев.

Все остальные индикативы, включая норматив крупных кредитных рисков (H8), норматив кредита связанным лицам (H9), нормативы инвестирования (H11, H12) и главное — показатели ликвидности (LCR и NSFR), выполнялись всеми банками.

«В целом текущие экономические нормативы в разрезе банков свидетельствуют, что, несмотря на продолжающуюся войну, банковская система остается надлежаще капитализированной, ликвидной и устойчивой. Это создает условия для активизации кредитования во второй половине года и будет поддерживать запас прочности на случай потребности в докапитализации по итогам стресс-тестов», — подчеркнул глава финкомитета ВР.

Економічна Правда По материалам:

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