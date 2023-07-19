Банки изменят правила для всех украинцев с августа: у кого больше не получится пополнить карту — Finance.ua

Банки изменят правила для всех украинцев с августа: у кого больше не получится пополнить карту Сегодня 12:06 — Финтех и Карты

Банки изменят правила для всех украинцев с августа: у кого больше не получится пополнить карту

В Украине с августа «анонимно» пополнить чужой или даже свой банковский счет будет невозможно. Банковская система борется с серыми доходами, грязными наличными, и с каждым годом требования к клиентам ужесточаются.

ПриватБанк

ПриватБанке. «Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного с экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизация клиента с 1 августа», — рассказали в

Сейчас пополнить свою или чужую карту наличными можно без всякой авторизации. Правда, действует ограничение в размере 5 тыс. грн (его ввели еще в 2020 году). Теперь с августа украинцы вообще не смогут без авторизации проводить платежи.

monobank

можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка. При этом до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше 4 транзакций в сутки) в City24 и на такую ​​же сумму в EasyPay. monobank говорят, что пополнять карту без комиссии. При этом до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше 4 транзакций в сутки) в City24 и на такую ​​же сумму в EasyPay.

«Без авторизации — 5000 грн в сутки, через NFC/Дія — 29 999 грн в сутки», — объяснили в Monobank.

Так, уже с 1 августа вам придется либо проходить авторизацию в Дія, либо, если пополняете в терминале своего банка, использовать свою карту, финансовый номер телефона.

Всего за несколько лет украинские банки сделали огромный шаг на пути к избавлению от наличности. Если раньше с помощью терминала и зачисления на счет можно было спокойно перечислять почти любые суммы, то сейчас наличные деньги создают проблемы. Перевести их без идентификации себя невозможно.

При этом в банках отмечают, что в последнее время никаких обновлений в работах терминалов не было. По закону банк сам может определять максимальную сумму пополнения карты наличными, однако она не может превышать 400 тыс. грн (иначе необходимо предоставлять документы, подтверждающие легальное происхождение средств). Украинские банки в большинстве своем устанавливают ограничения на уровне от 30 тыс. до 150 тыс. грн.

А вот требования проверять (верифицировать) своих клиентов установил Нацбанк. «Для верификации достаточно считывания номера карты (через NFC или с магнитной полосы). Если карта физически не контактирует с терминалом, банк может использовать для верификации клиента (а также для аутентификации перед началом сеанса обслуживания) ввод пин-кода, использование ОТР (одноразовый пароль). — Ред.), считывание QR-кода мобильным приложением банка и тому подобное», — объясняют в НБУ.

Пока заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма лишь озвучивает идеи об отказе от наличных денег, украинские банки создают условия, при которых их использование уже сейчас создает сложности.

«У меня было такое, что после снятия наличных с собственного депозита в ПриватБанке поступило сообщение, что я уже лимит на снятие наличных исчерпал», — жалуется OBOZREVATEL житель Днепра Кирилл. Депозит он пополнял с зарплатной карты в течение нескольких лет.

После обращения в «Приват» проблему удалось решить. «Снял нужную сумму за несколько дней», — объясняет Кирилл. Так, в банке действует ограничение: за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн, а за границей — эквивалент 50 тыс. грн.

Ограничения ввели даже для того, чтобы не допустить масштабный вывод средств с банковских счетов. В то же время, если вы переведете деньги с одного счета на другой, таких проблем не возникнет. В этом случае можно столкнуться только с проблемами, возникающими в результате финансового мониторинга.

Что обязательно должны проверять:

операции с наличными деньгами;

сделки на нетипичные для клиента суммы или сумму от 400 тыс. грн;

переводы, осуществляемые с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. К примеру, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.

«Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам ДВК/ФТ (п. 10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей», — говорится в разъяснении НБУ.

Мнение эксперта

Василий Невмержицкий, финансовый эксперт, советует украинцам: в первую очередь нужно осознанно подходить к решению открыть счет в банке. На каждого клиента банк имеет анкету (ее заполняют при открытии счета). В этой анкете есть информация и о фактическом доходе, и о дополнительных источниках дохода, и о том, какую сумму вы планируете получать на карту.

Банк должен понимать, какие операции и зачем вы производите. И если вы не пытаетесь использовать счет для дохода, который скрываете от налоговой, проблем, скорее всего, не возникнет.

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