Карта Пунктов несокрушимости станет доступной в «Дія» — Finance.ua

Карта Пунктов несокрушимости станет доступной в «Дія»
До начала нового отопительного сезона в Украине планируют запустить новый сервис в «Дія», в котором будет вся важная информация о Пунктах несокрушимости.
Об этом сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
«Прошлой осенью, после начала воздушных атак россии на нашу энергетику, по инициативе Президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь», — напомнил он.
По его словам, после окончания отопительного сезона власти продолжали совершенствовать сеть. Министерству было поручено цифровизировать данные о Пунктах несокрушимости в «Дія».
«Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования», — отметил Шмыгаль.
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Он отметил, что запустить проект планируется до начала отопительного сезона.
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