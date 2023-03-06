Сколько власти Киева потратили на «пункты несокрушимости» в городе и что с ними будет дальше — Finance.ua

Сколько власти Киева потратили на «пункты несокрушимости» в городе и что с ними будет дальше
Столичные власти потратили почти 50 миллионов гривен из резервного фонда бюджета Киева на обустройство «пунктов несокрушимости» в городе.
Об этом в комментарии Общественному сообщила Киевская городская госадминистрация.
В целом с момента открытия эти пункты посетили около 36 тысяч человек.
Согласно перечню пунктов обогрева, определенных протоколом Совета обороны Киева, в столице запланировано использование 1012 «пунктов несокрушимости».
По состоянию на 1 марта 2023 г. в городе обустроено и развернуто 728 таких пунктов. Сюда же входят: 49 пунктов, которые развернули ГСЧС, 197 — местный бизнес и 482 обустроила КМВА.
С начала 2023 года еще 284 пункта обустроены и готовы к использованию. Их откроют в случае возникновения или угрозы чрезвычайной ситуации в Киеве.
Департамент муниципальной безопасности столицы возложил обязанности обустройства и поддержки «пунктов несокрушимости» на районные госадминистрации. Для этого власти использовали из резервного фонда бюджета Киева почти 50 млн гривен (48 382 995,40 грн). За эти деньги приобрели 574 генератора и 500 емкостей для воды.
За время функционирования «пунктов несокрушимости» в Киеве, с 24 ноября, их услугами воспользовались 35 972 человека в то время, когда в городе находится 3,5 млн жителей.
Сейчас «пункты несокрушимости» спросом не пользуются, учитывая, что нет серьезных перебоев с электроснабжением, отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью Укринформу.
«Когда были отключения электроэнергии, киевляне их посещали, но массовым посещением я бы это не назвал. За все это время несколько тысяч человек посетили пункты несокрушимости. На самом деле почти каждый киевлянин в своей квартире уже построил, оборудовал свой пункт несокрушимости», — добавил Поворозник.
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