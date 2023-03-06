За месяц украинцы обменяли 10 млн ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы — Finance.ua

За месяц украинцы обменяли 10 млн ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы Сегодня 11:05 — Энергетика

За месяц украинцы обменяли около 10 млн ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

«От старта Всеукраинской программы бесплатного обмена ламп накаливания, внедренной Правительством и ЕС, прошел месяц. За этот период программой воспользовалось более 2 млн граждан, которые в отделениях Укрпочты обменяли 10 миллионов старых ламп накаливания на новые энергосберегающие LED-лампы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 3 марта количество обмененных ламп на Киевщине на Днепропетровщине перешло отметку в 1 миллион, на Львовщине — 840 тыс., на Харьковщине — 610 тыс., в Одесской области — 600 тыс., Винницкой области — 590 тыс. обменных ламп.

"Напомним, программа по обмену ламп стартовала 30 января в областных центрах и в Краматорске, Покровске и Кривом Роге. Впоследствии программа распространилась на другие города и пгт по всей стране, кроме оккупированных врагом территорий. С 25 февраля в программу села, жители которых могут обменять по 5 старых ламп накаливания на столько же светодиодов в стационарных отделениях Укрпочты, а также с помощью передвижных отделений почтовой связи. На данный момент обменять лампы можно в 23 тыс. населенных пунктах Украины.

В рамках программы поддержки Европейским Союзом украинского энергетического фронта планируется предоставить Украине 35 млн LED-ламп. Еще 5 млн ламп профинансировала Франция, которая также подключилась к реализации проекта. В настоящее время в Украину поступило около 20 млн светодиодов, которые равномерно распределяются по всей стране", — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

30 января Кабинет Министров запустил программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы;

Европейский Союз профинансировал 30 млн LED-ламп украинцам, еще 5 млн — Франция;

по подсчетам Минэкономики, замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии, а замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу одного реактора атомной электростанции.

Українські Новини По материалам:

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