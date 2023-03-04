Риски есть: украинцам рассказали, что будет с энергосистемой страны весной — Finance.ua
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Риски есть: украинцам рассказали, что будет с энергосистемой страны весной

Энергетика
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Риски есть: украинцам рассказали, что будет с энергосистемой страны весной
Риски есть: украинцам рассказали, что будет с энергосистемой страны весной
В следующие месяцы в Украине могут возникать небольшие локальные дефициты электроэнергии, но до блэкаута не дойдет.
Об этом рассказал член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко в ходе национального телемарафона в среду, 1 марта.
В прямом эфире его спросили, может ли возникнуть дефицит электроэнергии в Украине, когда завершится половодье — фаза водного режима реки, фактически наводнение, которое бывает весной. Потому что именно благодаря ему сейчас ГЭС могут производить дополнительное количество электроэнергии для нужд бытовых пользователей.
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«По нашим оценкам, могут возникать небольшие локальные дефициты в некоторое время суток, но это будет только тогда, когда блоки (атомных электростанций. — Ред.) будут на ремонте», — ответил Бойко.
По словам члена наблюдательного совета «Укрэнерго», ситуация с электроэнергией в Украине стабильно идет на улучшение.
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«Мы восстанавливаем довольно активно разрушенные энергетические объекты, а также некоторые генерирующие мощности. Поэтому собственно тенденция идет к увеличению количества доступной электрической энергии», — уточнил Бойко.

Что сейчас известно о ситуации с энергетикой в Украине

В среду, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическое совещание, в котором участвовали «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго». Также в трехчасовом совещании приняли участие члены правительства, председатель профильного комитета в украинском парламенте, представители Минобороны и разведки.
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«Эта зима пройдена. Она была очень сложная, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается», — обратился к ним украинский президент.
Зеленский отметил, что уже были зафиксированы текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон.
Также была начата подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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