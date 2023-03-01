Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу — Finance.ua

Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу Сегодня 15:34 — Энергетика

Экспорт украинской электроэнергии в Европу может быть возобновлен в течение недели при условии отсутствия существенного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за обстрелов.

Об этом член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго», советник премьер-министра Юрий Бойко заявил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, от принятия решения до фактического открытия экспорта проходит время, необходимое для проведения аукциона распределения мощности, но даже с учетом этого фактора без существенного ухудшения ситуации в энергосистеме вследствие вражеских атак поставки электроэнергии в Европу возобновятся в течение недели.

«Мое мнение, что это (экспорт электроэнергии — УНИАН) может произойти в течение следующих семи дней. И факт открытия экспорта может быть привязан к снижению потребления внутренним потребителем. В первую очередь речь идет об Одесском регионе», — сказал Бойко.

Он добавил, что в Одесской области в ближайшее время ожидаются «хорошие новости».

Вместе с тем, как отметил Бойко, если ситуация с профицитом электроэнергии будет меняться в отрицательную сторону, то решение по экспорту будет пересматриваться.

Справка Finance.ua:

с октября 2022 года оккупанты совершили десятки ракетных атак на объекты энергосистемы Украины, нанеся масштабные повреждения;

в результате российской агрессии Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС;

28 февраля 2023 г. стало известно о том, что Международный уголовный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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