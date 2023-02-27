В ДТЭК сообщили, когда украинцам снова будут отключать свет по графикам — Finance.ua

В ДТЭК сообщили, когда украинцам снова будут отключать свет по графикам Сегодня 15:01 — Энергетика

В ДТЭК сообщили, когда украинцам снова будут отключать свет по графикам

Независимо от того, будут ли россияне и дальше обстреливать энергетическую инфраструктуру, в Украине вскоре могут снова ввести веерные отключения света.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, пока украинцам не выключают свет благодаря:

существенному потеплению, которое спровоцировало паводки, снабжающие ГЭС водой;

значительно более длинным дням и повышению солнечной электрогенерации;

атомным станциям, работающим на пике возможностей.

«То есть, по сути, у нас сейчас — максимальный объем генерации, который Украина может себе позволить, благодаря мощностям, которые у нас есть», — отметил он.

Читайте также YASNO выпустила онлайн-игру, в которой можно отключить свет соседям

Впрочем, как объяснил Сахарук, скоро энергетики начнут готовить инфраструктуру к следующему зимнему сезону. В рамках работ специалистам придется останавливать на плановых ремонтах отдельные блоки электростанций. К тому же после окончания весенних паводков снизится электрогенерация на ГЭС.

«Все это может приводить к ограничениям, которые у нас были, начиная с октября прошлого года», — добавил Дмитрий Сахарук.

Что касается импорта электроэнергии из Европы

Недавно в европейском энергообъединении ENTSO-E решили, что можно увеличить техническую возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время.

До этого максимально возможный импорт из Европы был равен:

700 МВт ночью;

600 МВт днем.

Указанные объемы электроэнергии из Европы, как пояснил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, Украина начнет получать при появлении дефицита мощности в энергосистеме. Он может возникнуть если:

начнется похолодание;

возрастет потребление.

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.