В ДТЭК сообщили, когда украинцам снова будут отключать свет по графикам — Finance.ua

В ДТЭК сообщили, когда украинцам снова будут отключать свет по графикам
Независимо от того, будут ли россияне и дальше обстреливать энергетическую инфраструктуру, в Украине вскоре могут снова ввести веерные отключения света.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, пока украинцам не выключают свет благодаря:
- существенному потеплению, которое спровоцировало паводки, снабжающие ГЭС водой;
- значительно более длинным дням и повышению солнечной электрогенерации;
- атомным станциям, работающим на пике возможностей.
«То есть, по сути, у нас сейчас — максимальный объем генерации, который Украина может себе позволить, благодаря мощностям, которые у нас есть», — отметил он.
Впрочем, как объяснил Сахарук, скоро энергетики начнут готовить инфраструктуру к следующему зимнему сезону. В рамках работ специалистам придется останавливать на плановых ремонтах отдельные блоки электростанций. К тому же после окончания весенних паводков снизится электрогенерация на ГЭС.
«Все это может приводить к ограничениям, которые у нас были, начиная с октября прошлого года», — добавил Дмитрий Сахарук.
Что касается импорта электроэнергии из Европы
Недавно в европейском энергообъединении ENTSO-E решили, что можно увеличить техническую возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время.
До этого максимально возможный импорт из Европы был равен:
- 700 МВт ночью;
- 600 МВт днем.
Указанные объемы электроэнергии из Европы, как пояснил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, Украина начнет получать при появлении дефицита мощности в энергосистеме. Он может возникнуть если:
- начнется похолодание;
- возрастет потребление.
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