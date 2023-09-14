Перед зимой в Украине подготовили более тысячи «пунктов несокрушимости» — Finance.ua

Перед зимой в Украине подготовили более тысячи «пунктов несокрушимости» Сегодня 10:12 — Энергетика

Перед зимой в Украине подготовили более тысячи «пунктов несокрушимости»

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям провела специальную тренировку, в ходе которой, в частности, обеспечено развертывание около 1200 «пунктов несокрушимости».

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Из этих пунктов около 770 стационарных объектов ГСЧС, 360 мобильных на базе палаток и 90 на базе транспортных средств.

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам обсуждения решила, что Мининфраструктуры, Минэнерго, Минстратегпрома, Агентству восстановления, ГСЧС и местным администрациям нужно:

организовать постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на выявленные угрозы;

создать необходимый резерв материально-технических средств;

заготовить песок для создания запаса противогололедной смеси и создания резерва горюче-смазочных материалов для борьбы с возможными снежными заносами и т. д.

Кроме того, должны быть определены объемы и созданы материальные резервы, в том числе горюче-смазочных материалов, для использования их при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. МВД вместе с Национальной полицией определить на законодательном уровне перечень объектов критической инфраструктуры, подлежащих охране в условиях чрезвычайных ситуаций в сфере физической защиты объектов критической инфраструктуры. А также ряд других мер рекомендован комиссией органам власти.

Справка Finance.ua:

в прошлом году по всей Украине начали открывать «пункты несокрушимости». Это был вынужденный шаг на фоне постоянных массированных атак российских оккупантов, целями которых были объекты энергетической инфраструктуры;

в «пунктах несокрушимости» мирные жители могли согреться, воспользоваться электроэнергией, зарядить телефоны, получить доступ к интернету и не только;



кстати, Министерство энергетики Украины не планирует применять графики отключений электроэнергии с 1 октября. Графики отключений будут применяться только при обстреле и повреждении энергосистемы. В Минэнерго отметили, что в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону и в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики.

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