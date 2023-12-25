Канада запретила продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года — Finance.ua

Канада запретила продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года
Канада обнародовала окончательные правила, согласно которым все легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы и легкие грузовики, которые будут продаваться в стране до 2035 года, должны иметь нулевой уровень выбросов.
Об этом сообщает TVP.
Эти правила являются частью общего плана правительства по борьбе с изменением климата. Новые правила, известные как стандарт доступности электромобилей, были впервые обнародованы в 2021 году.
Согласно им, к 2026 году транспортные средства с нулевым уровнем выбросов должны составлять не менее 20% всех проданных автомобилей, а к 2030 году — не менее 60%. Представители отрасли говорят, что в третьем квартале 2023 года электромобили составляли 12,1% продаж новых автомобилей.
«Транспортные средства с нулевым уровнем выбросов — важный компонент низкоуглеродного будущего Канады», — сказал в своем заявлении министр природных ресурсов Джонатан Вилкинсон.
На транспорт приходится около 22% выбросов парниковых газов в Канаде.
Канадская автомобильная промышленность считает эти правила слишком амбициозными из-за более высокой стоимости электромобилей и того факта, что сеть зарядных станций доступна не по всей стране, особенно в сельской местности.
В ответ на жалобы на то, что электромобили непрактичны в отдаленных и северных районах, где холодные условия могут снизить эффективность аккумуляторов, гибридные автомобили с полностью электрическим запасом хода 80 км и более останутся доступными для продаж в 2035 году и в дальнейшем.
По данным Международного энергетического агентства, расположенного в Париже, глобальные продажи электромобилей сейчас составляют около 13% всех продаж автомобилей и, вероятно, возрастут до 40−45% рынка к концу десятилетия.
Напомним, в ЕС также было решено запретить выпуск автомобилей с классическим двигателем с 2035 года.
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