Канада ужесточила санкции против россии — Finance.ua

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Канада ужесточила санкции против россии

Мир
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Канада ужесточила санкции против россии
Канада ужесточила санкции против россии
Канада ввела санкции против девяти россиян за преступления против украинцев.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.
«Канада вводит санкции против лиц, причастных к нарушениям россией прав человека, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения россии в Украину и оккупации Крыма», — говорится в заявлении.
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Санкции введены против девяти лиц, причастных к систематическому и массовому применению пыток и другого жестокого или негуманного обращения с задержанными украинцами, в том числе военнопленными и гражданскими.
«В санкционный список внесены сотрудники и коллаборанты из Федеральной пенитенциарной службы, Федеральной службы безопасности и Национальной гвардии россии. Их непосредственное участие в пытках и смертях украинских военнопленных и гражданских, в том числе правозащитников, в колониях хорошо задокументировано», — подчеркнули в МИД.
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В ведомстве добавили, что Канада «продолжит разоблачать и осуждать нарушения прав человека, совершенные российскими властями и ее коллаборантами против украинских гражданских».
Среди других ограничительные меры введены и против бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова.
Как сообщалось, с 2014 года Канада ввела санкции против более 3000 человек и учреждений в россии, беларуси, Молдове за участие в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также массовых нарушениях прав человека.
По материалам:
Укрінформ
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