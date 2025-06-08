Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года — Finance.ua

Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года Сегодня 08:13

Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года

Канада продлила действие «Приказа об освобождении от пошлин для товаров Украины» до 9 июня 2026 года.

Об этом сообщил министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

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Так, Канада подтверждает поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, ведь война негативно влияет на экономику Украины, в частности, на ее способность экспортировать товары.

Оттава издала «Приказ об освобождении от пошлин для товаров Украины» 9 июня 2022 года и с тех пор импортировала из Украины товаров более чем на 35 миллионов канадских долларов, а сумма отмененных пошлин составила 8,5 миллиона канадских долларов.

Ожидается, что продление действия этого приказа прибавит к сумме отмененных пошлин еще примерно на 1,2 миллиона канадских долларов.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Канада выделила на помощь Украине 8 миллиардов канадских долларов, что эквивалентно €5,2 миллиарда.

Деньги уходили на финансовую, гуманитарную, военную помощь.

theБабель По материалам:

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