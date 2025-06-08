Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года — Finance.ua
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Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года

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Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года
Канада продлила беспошлинный импорт для украинских товаров до 2026 года
Канада продлила действие «Приказа об освобождении от пошлин для товаров Украины» до 9 июня 2026 года.
Об этом сообщил министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань.
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Так, Канада подтверждает поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, ведь война негативно влияет на экономику Украины, в частности, на ее способность экспортировать товары.
Оттава издала «Приказ об освобождении от пошлин для товаров Украины» 9 июня 2022 года и с тех пор импортировала из Украины товаров более чем на 35 миллионов канадских долларов, а сумма отмененных пошлин составила 8,5 миллиона канадских долларов.
Ожидается, что продление действия этого приказа прибавит к сумме отмененных пошлин еще примерно на 1,2 миллиона канадских долларов.
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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Канада выделила на помощь Украине 8 миллиардов канадских долларов, что эквивалентно €5,2 миллиарда.
Деньги уходили на финансовую, гуманитарную, военную помощь.
По материалам:
theБабель
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