Канада отменяет автоматические 10-летние визы — Finance.ua

Канада отменяет автоматические 10-летние визы Сегодня 19:30 — Личные финансы

Канада отменяет автоматические 10-летние визы

Канада объявила об очередных изменениях в своей визовой политике, фактически прекратив автоматическую выдачу 10-летних многократных виз.

Об этом пишет портал CTV news.

Выдача виз

Ранее посетителям Канады могли выдавать многократные визы сроком до 10 лет. Они позволяли свободно посещать страну и выезжать из нее в течение этого периода.

По новым правилам многократные визы, выданные на максимальный срок, больше не считаются стандартными документами, которые оформляются по умолчанию.

Читайте также Канада закрыла одну из программ для украинцев: подробности

К важным факторам относятся цель поездки заявителя, статус страны проживания, связь с родным государством, наличие денежных средств, состояние здоровья. Также оцениваются экономические и политические условия в том месте, откуда приезжает иностранец. Сотрудники консульства могут выбрать для многократных виз срок, который сочтут нужным.

План по уровню иммиграции в стране

В стране реализуется новый план по изменению уровня иммиграции, рассчитанный на 2025−2027 годы. Он включает целевые показатели и диапазоны для оформления вида на постоянное жительство.

Чиновники отмечают, что в последние годы Канада принимала новых иммигрантов, чтобы поддержать экономику и удовлетворить потребности рынка труда, сейчас пора отойти от мер, предпринятых после пандемии, «возникает необходимость в более точном согласовании уровней иммиграции для временных и постоянных жителей с возможностями общества».

Читайте также Канада продлила действие виз для предпринимателей

Чтобы обеспечить эффективное управление миграционной системой, правительство планирует сократить долю временных жителей до 5% общей численности населения до конца 2026 года. Это будет сделано за счет ограничения количества заявлений для студентов — также для них усилят требования по прожиточному минимуму, разрешения на работу после окончания учебы и виз для супругов. Последний пункт коснется и иностранных работников. Уменьшат квоту в низкооплачиваемом сегменте. Согласно этим сокращениям целевые показатели для новых временных резидентов составляют 673 650 человек в 2025 году, 516 600 человек в 2026-м и 543 600 в 2027-м. Эти цифры отражают количество разрешений на работу и обучение, выданных новым прибывшим в Канаду.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.