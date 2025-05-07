Канада начала процедуру конфискации российского Ан-124 — Finance.ua

Канада начала процедуру конфискации российского Ан-124
Генеральный прокурор Канады начал процедуру конфискации самолета АН-124 «Руслан», принадлежащего российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Об этом пишет канадский сайт INsauga.com.
Дело рассматривает Высший суд Онтарио. 18 марта 2025 года Генпрокурор Канады обратился в суд с просьбой выдать уведомление о подаче соответствующего ходатайства.
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Физическое или юридическое лицо, имеющее интерес или право на изъятое имущество, может участвовать в административном и судебном разбирательстве, сообщает издание.
Грузовой самолет АН-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» находится в аэропорту Торонто-Пирсон.
Огромный самолет высотой примерно с семиэтажный дом и длиной в три четверти футбольного поля НФЛ стал уже неотъемлемым атрибутом Пирсона, отмечает INsauga.com.
В июне 2023 года самолет арестовали, и тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что воздушное судно передадут Украине.
Владелец компании «Волга-Днепр», которой принадлежит самолет, попал под санкцию. Компания пытается отстоять свое право собственности на этот самолет и помешать конфискации.
Напомним, ранее сообщалось, что в украинском АО «Антонов» ожидается, что передача российского грузового самолета начнется в 2025 году.
По просьбе канадского правительства специалисты АО «Антонов» проинспектировали российский самолет и констатировали, что оно находится в идеальном состоянии.
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