Украина национализировала двигатели к самолетам «Руслан», принадлежащие беларуси и компаниям рф — Finance.ua

Украина национализировала двигатели к самолетам «Руслан», принадлежащие беларуси и компаниям рф Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Украина национализировала двигатели к самолетам «Руслан», принадлежащие беларуси и компаниям рф, Фото: gp.gov.ua

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иски Министерства юстиции Украины к минобороны беларуси и группе компаний «Волга-Днепр» рф и взыскал в доход государства принадлежащие им активы, а именно авиационные двигатели к самолетам АН Руслан.

Основанием для национализации имущества стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, с целью ремонта и продления срока эксплуатации на государственном предприятии находились авиационные двигатели к самолетам АН-124−100 «Руслан», принадлежавшие Минобороны беларуси и российской группе компаний «Волга-Днепр».

В ходе санкционированных обысков двигатели изъяли и на них наложен арест.

В ВАКС прокуроры доказали, что российская группа компаний «Волга-Днепр» способствовала нанесению существенного ущерба национальной безопасности Украины путем финансирования и материально-технического обеспечения военной агрессии рф против Украины.

Военно-политическое руководство государства-агрессора привлекало самолеты АН «Руслан» к подготовке и проведению полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

Этими самолетами транспортировали военную технику, доставляли военные грузы и товары двойного назначения из других стран на территорию рф.

По информации Национальной полиции Украины, на время полномасштабного вторжения рф на одном из украинских машиностроительных государственных предприятий находилось на ремонте семь авиационных двигателей, принадлежавших Минобороны беларуси и российской группе компаний.

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Укрінформ По материалам:

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